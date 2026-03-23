2026 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam İlkbahar İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam İlkbahar İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40) Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20) Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 7.99$ (-%20) Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 13.19$ (-%67) Dying Light: The Beast 44.99$ 33.74$ (-%25) Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50) Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20) ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75) Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67) Football Manager 26 49.99$ 33.49$ (-%33) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70) Ready or Not 28.99$ 14.499$ (-%50) Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25) PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)

Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 26 Mart TSİ 20.00'a kadar sürecek.