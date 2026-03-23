Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

2026 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam İlkbahar İndirimleri başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam İlkbahar İndirimleri bu yıl da bizlerle.

Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam İlkbahar İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Diablo IV 49.99$ 29.99$ (-%40)
Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25)
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
ARC Raiders 39.99$ 31.99$ (-%20)
Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 7.99$ (-%20)
Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 13.19$ (-%67)
Dying Light: The Beast 44.99$ 33.74$ (-%25)
Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
ARK: Survival Ascended 44.99$ 11.24$ (-%75)
Risk of Rain 2 12.49$ 4.12$ (-%67)
Football Manager 26 49.99$ 33.49$ (-%33)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70)
Ready or Not 28.99$ 14.499$ (-%50)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
PEAK 3.99$ 2.47$ (-%38)

Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 26 Mart TSİ 20.00'a kadar sürecek.

2026 Ubisoft İlkbahar İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Avatar ve Daha Birçok Seride İnanılmaz İndirimler Var! 2026 Ubisoft İlkbahar İndirimleri Başladı: Assassin's Creed, Avatar ve Daha Birçok Seride İnanılmaz İndirimler Var!
Crimson Desert İnceleme: "Yılın 'En Büyük' Oyunlarından Biri" Crimson Desert İnceleme: "Yılın 'En Büyük' Oyunlarından Biri"
Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

