2026 Steam İlkbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam İlkbahar İndirimleri bu yıl da bizlerle.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam İlkbahar İndirimleri de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?
Steam İlkbahar İndirimleri'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Diablo IV
|49.99$
|29.99$ (-%40)
|Hades II
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|ARC Raiders
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Quarantine Zone: The Last Check
|9.99$
|7.99$ (-%20)
|Escape from Tarkov
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|13.19$ (-%67)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|33.74$ (-%25)
|Stardew Valley
|5.99$
|2.99$ (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|ARK: Survival Ascended
|44.99$
|11.24$ (-%75)
|Risk of Rain 2
|12.49$
|4.12$ (-%67)
|Football Manager 26
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Ready or Not
|28.99$
|14.499$ (-%50)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|PEAK
|3.99$
|2.47$ (-%38)
Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 26 Mart TSİ 20.00'a kadar sürecek.