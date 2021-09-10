Steam indirmeler safyasında iyileşmeler ve değişiklikler gerçekleşti. Bununla birlikte sayfanın tasarımı da değişti. Artık indirme ilerlemesiyle birlikte yükleme de görünecek.

Herakleitos dede, günümüzde yaşasaydı ve Steam kullansaydı “değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir” yerine “değişmeyen tek şey, Steam’in kendisidir” diyebilirdi. Teşekkürler Steam, işimize çok yarıyorsun ama çok şeysin ya… Tekdüzesin.

Bir uygulama, yazılım, teknoloji, donanım geliştirmek kadar önemli olan bir diğer etken de, geliştirilen ve kullanıma sunulan ürünün hem içerik, hem tasarım olarak değişimini ve güncellemesini sağlamaktır. Steam, kullanıcılarının bu konuda kendisine sitemini hissedecek olacak ki, nihayet indirmeler ve depolama yönetimi arayüzünü değiştirdi.

Tasarım değişti

Steam’in indirme sayfasında gerçekleşen iyileştirmeler ve değişikliklerle birlikte sayfanın tasarımı da değişti. Gerçekleşen değişikliğe göre, indirme ilerlemesiyle birlikte yükleme de görünecek. Diske depolama seviyesine bakarak, indirilmiş oyuna girilememesinin sebebi de anlaşılabilecek.

Bunun yanı sıra, indirme sayfasında oyunların indirilme sırasının önceliği sürükleyip bırakılarak yeniden listelenebilecek. Depolama yönetimi bölümünde yapılan değişiklikle ise, depolama alanınızı görebilir ve oyunları sürücüler arasında kolaylıkla taşıyabilirsiniz.