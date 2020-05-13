Müzikal RPG Türünde Ücretsiz Oyun: Starstruck: Prologue

Steam'de dün itibarıyla ücretsiz olarak yayınlanan "Starstruck: Prologue" isimli bir oyun, eğlenceli yapısıyla ilk günden dikkat çekmiş durumda. RPG türünde bir oyun olan Starstruck: Prologue oyununda iki gitariste hayat verip, benzersiz bir müzikal deneyimi yaşayacağız.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam, her gün onlarca yeni oyuna ev sahipliği yapıyor. Bu yazımızda ise sizlere, dün itibarıyla Steam'e eklenen ücretsiz bir oyundan bahsedeceğiz. "Starstruck: Prologue" isimli bu oyun, sunduğu temayla oyunseverlere benzersiz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Geliştiriciler bugüne kadar, ana teması müzik enstrümanları olan onlarca oyun piyasaya sürdüler. Ancak Starstruck: Prologue, hikayesi ve oyunseverlere sunacağı ilginç yapısıyla ilk günden farkını göstermiş ve dikkat çekmiş durumda.

Starstruck: Prologue'un geliştiricisi olan Createdelic, oyunun RPG türünde olduğunu ifade ediyor. Zengin bir hikayeye sahip olan bu oyunda, temelde iki farklı karaktere hayat veriyor ve başarılı bir müzik kariyeri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu bağlamda bir yandan gitar çalarken diğer yandan da bir şehrin nasıl mahvedileceğine şahitlik ediyorsunuz. Üstelik bu oyun, benzer yapımlar gibi oyuncu ekipmanları desteğine de sahip.

Starstruck: Prologue'un sistem gereksinimlerine yakından baktığımızda, oyunun minimum ayarlarda oynanabilmesi için çok da güçlü bir bilgisayarınızın olması gerekmediği sonucuna ulaşıyoruz. Geliştirici ekip, 2.6 GHz hıza sahip 4 çekirdekli bir işlemcinin, 4 GB RAM'in, 6 GB boş alanın ve Nvidia GeForce GTX 750M ekran kartının bu oyunu açmak için yeterli olduğunu ifade ediyor. Maksimum ayarlar içinse herhangi bir tavsiyede bulunulmuyor.

Ücretsiz olarak piyasaya sürülen Starstruck: Prologue'a sahip olmak için yapmanız gerekenler