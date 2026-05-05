Satışa Çıkan DualSense Rakibi Kontrolcü Steam Controller, Sadece 30 Dakikada Tükendi!

4 Mayıs itibarıyla ABD'de satışa çıkan Steam Controller, sadece yarım saatte tükendi.

Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük donanım duyuruları yapmıştı. Bunlar arasında başta Steam Machine olmak üzere birçok ürün yer alıyordu. En çok dikkat çekenlerden biri de DualSense’e rakip olarak gelecek Steam Controller isimli oyun kumandasıydı.

Steam Controller, 4 Mayıs günü itibarıyla resmen satışa çıktı. ABD gibi pazarlarda satışa sunulan ve ülkemizde bulunmayan kontrolcü, 99 dolarlık pahalı diyebileceğimiz bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunuldu. Ancak bu pahalı fiyat satışları etkilemedi ve cihaz, kısa sürede tükendi.

Satışa Çıkan DualSense Rakibi Kontrolcü Steam Controller, Sadece 30 Dakikada Tükendi!
Steam Controller, yarım saatte tükendi

Valve tarafından piyasaya sürülen Steam Controller, oyunseverlerin çok büyük ilgisini gördü. Öyle ki gelen bilgilere göre 99 dolara satışa çıkan cihaz, yalnızca 30 dakikada tükendi. ABD’de öğle saatlerinde satışa çıkmasının ardından kullanıcılar akın etti ve yoğun ilgiden dolayı birçok kişi hatayla karşılaştığını belirtti. Yarım saatin ardından ise “Stokta kalmadı” uyarısıyla karşılaştılar. Valve, açıklamasında aralıklı olarak stoklara yeniden girdiğini söylüyor ancak yoğun ilgi nedeniyle satın almak hâlâ oldukça zor.

Steam Controller, Valve’ın 2015 yılındaki kontrolcüsünden sonraki ikinci PC oyun kumandası denemesi olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle gerçekten iddialı bir kontrolcü. Aşağıdaki içeriğimizden özelliklerine ulaşabilirsiniz.

