Bir YouTuber, Valve'ın taşınabilir bilgisayarı Steam Deck'in oyun oynamak dışında oldukça farklı amaçlar için de kullanılabileceğini ortaya koydu. Paylaşılan videoda cihazın bir robotu kontrol edebilen bir uzaktan kumandaya dönüştürüldüğü görüldü.

Oyun devi Valve, bu yılın başlarında taşınabilir bilgisayarı Steam Deck’i tanıttı. Ne yazık ki şu an için Türkiye’de bulunmayan cihaz, boyutlarına göre oldukça iyi bir performans göstermesiyle piyasaya çıkışından bu yana oyunseverlerin beğenisini toplamayı başardı.

Steam Deck, basitçe anlatacak olursa bir taşınabilir oyun bilgisayarı. Ancak bu, cihazın yalnızca oyun oynamak için kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Stanisla Arkhipenka isimli bir YouTuber tarafından paylaşılan bir video, bunu bize göstererek Steam Deck’in oldukça ilginç amaçlar için de kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Steam Deck, bir robotu kontrol edebilen bir uzaktan kumandaya dönüştürüldü

Arkhipenka, paylaştığı videoda Steam Deck’i örümcek şeklindeki bir robotu kontrol edebilen bir cihaza dönüştürdü. Kullanılan robotun popüler oyun Cyberpunk 2077’de gördüğümüz robotlara benzemesi de dikkatlerden kaçmadı. APC-1 Hexapod olarak bilinen bu robot, bir arama kurtarma makinesi olarak tasarlanmış.

Görüntüleri incelediğimizde, Steam Deck ekranından farklı mod ve hızların ayarlanabildiğini görebiliyoruz. YouTuber, ayrıca robotu farklı yönlere doğru hareket ettirerek ve kafa kısmındaki kameradan gelen görüntüyü ekrana yansıtarak cihazın nasıl kontrol sağlayabildiğini ve işlervlerini bizlere gösteriyor. Taşınabilir bilgisayarda özel bir yazılım kullanıp, herhangi bir gecikme olmadan sistemi çalıştırmasının da oldukça etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

Bu video, Steam Deck’in oyunlardan robotlara pilotluk yapmaya kadar birçok çeşitli işleve sahip olduğunun ve Valve’ın başarılı bir iş çıkardığının kanıtı. Geçtiğimiz aylarda, başarılı cihazın yeni versiyonlarının ilerleyen yıllarda gelebileceğini gösteren haberlerin çıktığını da eklemeden geçmeyelim.