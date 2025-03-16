Steam İlkbahar İndirimleri'nde 10 doların altı bir fiyata, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

Steam, geçtiğimiz günlerde çok beklenen İlkbahar İndirimleri’ni resmen başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada birçok dikkat çeken yapım %90’lara kadar çıkan oranlarda büyük indirme girmişti.

İlkbahar indirimlerinde 5 dolar altı oyunları sizler için derlemiştik. Şimdi ise biraz daha bütçesini artırmak isteyenler için 10 dolar (güncel kurla 364 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Sons of the Forest 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar (%80) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 7,99 dolar (%60) Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Project Zomboid 10,49 dolar 5,76 dolar (%45) Valheim 10,49 dolar 5,24 dolar (%50) Kingdom Come: Deliverance 22,99 dolar 5,74 dolar (%75) Subnautica 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) The Outlast Trials 18,99 dolar 7,59 dolar (%60) Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40) Payday 3 22,99 dolar 9,19 dolar (%60) Sifu 18,99 dolar 7,59 dolar (%60) Outer Wilds 12,99 dolar 7,79 dolar (%40)

10 dolar altı tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirimler, 20 Mart'a kadar devam edecek.

5 dolar altı oyunlar için: