Steam, geçtiğimiz günlerde çok beklenen İlkbahar İndirimleri’ni resmen başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada birçok dikkat çeken yapım %90’lara kadar çıkan oranlarda büyük indirme girmişti.
İlkbahar indirimlerinde 5 dolar altı oyunları sizler için derlemiştik. Şimdi ise biraz daha bütçesini artırmak isteyenler için 10 dolar (güncel kurla 364 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.
Steam İlkbahar İndirimi'nde 10 dolar altına alınabilecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Sons of the Forest
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|7,99 dolar (%60)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Project Zomboid
|10,49 dolar
|5,76 dolar (%45)
|Valheim
|10,49 dolar
|5,24 dolar (%50)
|Kingdom Come: Deliverance
|22,99 dolar
|5,74 dolar (%75)
|Subnautica
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|7,59 dolar (%60)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Payday 3
|22,99 dolar
|9,19 dolar (%60)
|Sifu
|18,99 dolar
|7,59 dolar (%60)
|Outer Wilds
|12,99 dolar
|7,79 dolar (%40)
10 dolar altı tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirimler, 20 Mart'a kadar devam edecek.
5 dolar altı oyunlar için:
Bütçe derdim yok diyenlerdenseniz: