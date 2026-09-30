Steam'in İndirim Sistemi ve Dönemleri Değişiyor: Kişiselleştirilmiş ve Dinamik İndirimler Yolda!

Steam, manuel indirim takvimini sonlandırarak her kullanıcıya özel, dinamik ve keşfi kolaylaştıran yeni bir indirim sistemine geçiyor.

Steam, platformdaki indirim ve etkinlik sisteminde köklü bir dönüşüme hazırlanıyor.

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Kullanıcıların ilgi duyabilecekleri oyunları keşfetmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen Valve, uzun yıllardır uygulanan geleneksel indirim takvimini kademeli olarak rafa kaldırıyor.

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Yeni dinamik indirim sistemi ile tanışın

Steam geliştirici ekibi, doğru oyunu doğru oyuncuyla buluşturmak amacıyla son birkaç aydır yeni indirim algoritmalarını test ediyor. Sabit ve manuel olarak seçilen vitrin bölümleri yerine, her kullanıcının alışkanlıklarına göre şekillenen dinamik öneriler sunulmaya başlandı.

Yapılan testler, bu yeni yaklaşımla kullanıcılara tek bir günde 10 kat daha fazla oyun gösterilebildiğini ortaya koydu. Değişiklikler; sayfa ziyaretlerinde, istek listesine eklemelerde ve sepet etkileşimlerinde de belirgin bir artış sağladı.

Manuel etkinlik takvimi sona eriyor

Şimdilik bu yeni sistemin tüm oyuncular için tam olarak ne zaman devreye gireceği açıklanmasa da, "İndirimler ve Etkinlikler" bölümündeki manuel takvim sisteminin önümüzdeki yılın başlarında tamamen sonlandırılacağı doğrulandı.

Bu doğrultuda Hafta Sonu Fırsatları, Hafta Ortası Fırsatları ve Günün Fırsatı gibi öne çıkarılan sabit alanların planlamaları askıya alındı. Süreç tamamlandığında oyun geliştiricilerine de Steam üzerindeki indirimlerini ve satış etkinliklerini daha esnek yönetebilecekleri yeni araçlar sunulacak.