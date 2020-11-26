Oyuncuların Oy Verebileceği 'Steam Ödülleri' Başladı

Steam, platformdaki kullanıcıların oylarıyla en iyi oyunları belirlemek için 10 farklı dala sahip Steam Ödülleri'ni duyurdu. Sizler de sevdiğiniz oyunları oylayabilirsiniz. Kazananların 3 Ocak'ta duyurulacağını belirtelim.

Steam'in dün akşam başlayan ve 1 Aralık TSİ 21.00'a kadar devam edecek olan Sonbahar İndirimi, beraberinde "Steam Ödülleri"ni de getirdi. Sonbahar İndirimi'nden başlayıp Kış İndirimi'nin sonuna kadar devam edecek oylama sürecinde oyunlara 10 farklı dalda ödül verilecek. Bu sene Steam'e gelen tüm oyunları oylayabileceğiniz Steam Ödülleri'nde, kendi en iyinizi belirleyebilirsiniz.

Steam, önümüzdeki senenin başında kazananları açıklanacak ödüllerle ilgili olarak, "Yılın en iyilerini belirlemekle görevli Steam Ödülleri Seçim Komitesi'nin tekrar toplanma vakti geldi. Bu saygıdeğer komitede oldukça yetkin bir jüri, yani siz yer almaktasınız! Mücadele edenlerin dahil olduğu alanlar kadar özgün olan kriterlere göre video oyunlarını bir üst seviyeye taşıyan oyunları belirlemelisiniz. Bu maksatla, bu oyunların iyiliği için ölçebileceğiniz yeni birkaç kategori getirdik. Seçim size ait, hemen favorilerinizi aday göstermeye başlayın!" şeklinde açıklama yapıldı.

Steam Ödülleri Adayları

Yılın Oyun Ödülü

Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Üstün Görsel Stil Ödülü

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

En İyi Albüm Ödülü

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun Ödülü

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü

Oyunları oylayarak rozet kazanabilirsiniz

Steam, her oyuncunun Steam Ödülleri'ne katılması için 4 görevlik sistem belirledi. Bu görevleri yerine getirerek sizler de rozet kazanabilirsiniz. Ayrıca her bir görevde rozetin seviyesi de artıyor ve seviye başına 25 TP kazanmış oluyorsunuz.