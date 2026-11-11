Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [3-10 Kasım 2026]

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 3-10 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta ise zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Football Manager 27 bulunuyor.

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Football Manager 27 EA SPORTS FC 27 Call of Duty: Modern Warfare 4 Moon Sweepers Phantom Blade Zero Rust 007 First Light Euro Truck Simulator 2 Grand Theft Auto V Enhanced Potato Please

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.