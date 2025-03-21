Microsoft, Steam'deki oyunların Xbox'a geleceğine ilişkin bir görüntü paylaştı. Ancak oyuncuları heyecanlandıran bu görüntü, kısa süre içerisinde kaldırıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Xbox sahiplerini sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde Steam'in Xbox'a geleceğini ve bunun nasıl görüneceğini resmen gösterdi. Ancak şirket, olayın gündem olması üzerine söz konusu görüntüleri blog gönderisinden kaldırdı.

Paylaşılan blog gönderisinde Xbox için hazırlanmış yeni bir arayüz görüntüsüne ilişkin ekran görüntüsü yer alıyordu. Bu ekran görüntüsünde dikkat çeken detay, Steam için bir etiket bulunmasıydı. Yani Xbox kullanıcıları, konsolları üzerinden Steam'deki oyunlara ulaşabileceklerdi.

İşte Microsoft'un paylaştığı o görüntü:

Yukarıdaki ekran görüntüsüne dikkatle bakarsanız arayüzün üst kısmında etiketlerin bulunduğu alanı rahatlıkla görebilirsiniz. İşte oradaki etiketlerden bir tanesinde de açıkça Steam yazıyor. Açık konuşacak olursak görüntüdeki Steam etiketinin bir hata sonucu oraya yerleştirilmiş olması mümkün değil.

Yukarıdaki görüntünün yakınlaştırılmış hâli:

The Verge tarafından yapılan açıklamaya göre Microsoft'un Xbox için hazırladığı yeni arayüz, henüz oldukça erken aşamada. Yani bu arayüz, hiçbir zaman kullanıma sunulmayabilir. Neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.