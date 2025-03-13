Xbox, oyunlardaki en büyük dostunuz ve aynı zamanda yardımcınız olacak Copilot for Gaming'i yakında kullanıma sunacak.

Yapay zekâ çağı artık oyunları da etkiliyor ve Xbox, mobil kullanıcılar için geliştirdiği yeni yapay zekâ asistanı Copilot for Gaming ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Xbox'ın duyurduğu bu yenilikçi asistan, Microsoft’un yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiş sesli bir yardımcı olarak bizlere eşlik ediyor.

Copilot, oyunculara gerçek zamanlı ipuçları sunuyor, oyun içerisindeki seçimlerinde yardımcı oluyor ve hatta oyun tarzınızı analiz ederek stratejik tavsiyeler bile veriyor.

Xbox’ın yapay zekâ projelerinden sorumlu başkan yardımcısı Fatima Kardar, şirketin bu teknolojiyi geliştirirken oyun stüdyolarıyla iş birliği yaptığını belirtti. Böylece, yapay zekânın vereceği tavsiyeler de oyun stüdyolarının desteğiyle daha gerçekçi ve yararlı olacak.

Copilot for Gaming neler yapabiliyor?

Oynadığınız oyun hakkında sorularınızı yanıtlıyor ve ipuçları veriyor.

Oyun içi tercihlerinizi analiz ederek en iyi stratejileri öneriyor.

Arkadaşlarınızın çevrim içi olup olmadığını bildiriyor ve oyun davetleri konusunda yardımcı oluyor.

Son oyun seansınızı hatırlatarak gelişiminizi takip etmenize destek sağlıyor.

Oyun yüklemeleri ve yeni oyun önerileri gibi küçük ama faydalı görevleri üstleniyor.

Şu an yalnızca Xbox mobil uygulaması üzerinden erişilebilen bu asistan, oyun oynarken ikinci bir ekran olarak destek sunuyor. Xbox gelecekte kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda Copilot for Gaming'i daha da geliştirmeyi planlıyor.