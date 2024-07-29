Stellantis Maserati'yi satabilir

Stellantis'in üst yöneticilerinden Natalie Knight, lüks otomobil üreticisi Maserati'yi satabileceklerini açıkladı. Yapılan açıklama, aslında çok da şaşırtıcı değil.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, otomotiv dünyasının önemli isimlerinden Stellantis tarafından yapılan önemli bir açıklamadan bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre dev şirket, kârlılığından memnun olmadığı markalarını satmayı düşünecekti.

Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin üst yöneticilerinden Natalie Knight, otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakan markalardan bir tanesi olan Maserati'yi satabileceklerini söyledi. Peki, "Gelecekte Maserati için en iyi yuvanın ne olduğuna bakacağımız bir nokta olabilir." diyen Natalie Knight, neden böyle bir açıklama yaptı?

Rüyaları süsleyen Maserati, maddi açıdan iyi durumda değil

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Maserati, maddi açıdan çok da iyi bir noktada değil. Zira şirket, 2024'ün ilk yarısında sadece 6.500 otomobil satabildi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15.300 olarak kayıtlara geçmişti. Bu da Maserati satışlarının yıllık bazda yüzde 50'den fazla düştüğünü gözler önüne seriyor. Hâl böyle olunca Stellantis'in Maserati'yi neden gözden çıkarabileceğini anlamak çok da zor değil.

Bu arada; Maserati'nin yüzünün geçmişte de hiç gülmediğini söyleyelim. 1914 yılında kurulan marka, Ferrari ile ortaklığın bozulması sonucu kapanmak zorunda bile kaldı. Daha sonra önce Citroen, ardından da Fiat bünyesine giren marka, gerçekleştirilen birleşme sonrasında da Stellantis grubunun bir üyesi oldu. Ve Maserati, bugün yine yuvasında mutlu değil gibi görünüyor...