Sevilen dizi Stranger Things'in heyecanla beklenen 4. sezonundan fotoğraflar yayımlandı. Fotoğraflarda dizinin oyuncularının şaşkın ve korkmuş gözükmeleri dikkat çekiyor.

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things, hayranlarının da bileceği üzere 4. sezonuyla geri dönüyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobbly Brown gibi oyuncuların yer aldığı Stranger Things, 80’li yıllarda ABD’nin Indiana eyaletinin Hawkins isimli kasabasında bir grup çocuğun yaşadığı esrarengiz olayları anlatıyor.

Bundan 4 ay kadar öncesinde dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayımlanmış; 1 ay öncesinde ise yeni sezonun 27 Mayıs’ta platformda yayımlanacağı açıklanmış ve diziden yeni bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise Netflix, 4. sezonun yayımlanmasına az bir süre kala diziden yeni görseller paylaştı.

Hawkings çetesinin başı yeni bir doğaüstü tehdit ile dertte

Stranger Things’in yeni çıkacak olan 4. sezonu, son sezonun son bölümü olan "The Battle of Starcourt"’ta yaşananlardan altı ay sonrasında geçiyor. Henüz küçük bir çocukken tanıdığımız dizinin çocuk karakterleri, artık liseye başladıkları için ilk kez birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırken; yeni bir doğaüstü tehdit, savaşın henüz bitmediği ve kaldığı yerden devam ettiği anlamına geliyor.

Yeni sezonda Ryder, Harbour ve Brown’a Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke gibi tanıdık isimler ve bazı yeni karakterler eşlik ediyor. Dizinin yapımcılığını üstlenmeye devam eden Duffer kardeşler ayrıca sezonun çoğu bölümünün de yönetmen koltuğunda yer alıyor. Duffer kardeşlere ek olarak Shawn Levy ve Nimród Antal da bu sezon iki bölüm yöneteceği biliniyor. Bununla birlikte bu sezon Hawkings çetesinin bir kez daha Dungeons & Dragons oynayacağı de verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Öte yandan son fragmanı 4 ay önce yayımlanan Stranger Things’in yeni sezonundan yakın zaman içerisinde bir fragman daha yayımlanması bekleniyor. Yeni sezonun ardından gelecek olan 5. sezonuyla final yapacak olan dizinin daha sonra spinofflarının çekileceğine dair bazı söylentiler de bulunuyor.

İşte Stranger Things'in 4. sezonundan fotoğraflar