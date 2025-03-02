Herhangi bir şeye alerjik reaksiyon göstermek gerçekten can sıkıcı bir durum. Yer fıstığına ya da evcil hayvana karşı alerjiniz olabilir. Bunlardan uzak durarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Ancak bazı alerjiler var ki işler o kadar kolay değil. Konumuz: su alerjisi.

Düşünsenize duşa giriyorsunuz, yağmurlu havada yürümek istiyorsunuz ancak vücudunuz bunlara tepki gösteriyor. Kâbus gibi!

Su alerjisi sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. Peki suya alerjisi olan insanlar nasıl su içiyor? Su alerjisi, nadir bir rahatsızlık olsa da en çok kimlerde görülüyor?

Su alerjisi (akuajenik ürtiker) nedir?

Su alerjisi, tıbbi adıyla akuajenik ürtiker, suyun ciltle teması sonucunda kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıkların oluşmasıyla karakterize edilen son derece nadir bir alerjik reaksiyon.

Alerji, suyun sıcaklığı veya kaynağı ne olursa olsun meydana gelebiliyor yani ister musluk suyu, ister deniz suyu, hatta ter veya gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Ağla ağlayabilirsen!

Herkesin aklına gelen o ilk soruyu da cevaplayalım. Suya alerjisi olanlar su içebiliyor çünkü bu rahatsızlık sadece ciltle alakalı. Ancak bazı hastalarda dudaklarda veya ağız içinde de semptomları görmek maalesef mümkün olabiliyor.

Su alerjisi nasıl belirtiler gösteriyor?

Genellikle suyla temas edildiği gibi ortaya çıkan belirtiler arasında kaşıntı ve kızarıklık, küçük ve kırmızı kabarcıklar yer alırken daha da kötüsü olabiliyor. Bazı kişilerin vücudunda karıncalanma, suyun temas süresi boyunca bölgede yanma hissi de oluşabiliyor.

Bu belirtiler genellikle suyla temasın kesilmesinden sonra 30 ila 60 dakika içinde kaybolsa da o anlar oldukça can acıtıcı olabiliyor.

Neden suya alerji olur ki?

Suya karşı alerjik reaksiyon göstermenin sebebi tam olarak bilinmese de bazı bilim insanları histamin salınımının rol oynayabileceğini düşünüyor.

Histamin, vücudun bir alerjenle temas ettiğinde ürettiği bir madde ve bu, suyun ciltle temasında ortaya çıkabiliyor. Ayrıca genetik yatkınlık ve bazı kanser türleri gibi faktörlerin de etkili olabileceği düşünülüyor.

Tıp literatüründe çok nadir görülse de suya alerji genelde genç kızlarda görülüyor. Özellikle ergenlikle beraber bu rahatsızlık epey hayatı zorlaştırabiliyor.

Bu konuya örneklerden biri de 19 yaşındaki Chloe Ramsey isimli bir genç kız.

Ramsey’ın su dahil 40’tan fazla maddeye alerjisi var. Muz, havuç, toz, yüz boyası kum bunlardan sadece bazıları.

2022’de duş aldıktan sonra cildinde kaşıntı ve döküntü fark edince başta bunun sabun ve şampuan alerjisi olduğunu sansa da suya alerjisi olduğu ortaya çıkıyor. Yağmur altında beklemek bile cildinde karıncalar dolaşıyormuş hissine neden oluyor ve suyla temas ettiğinde cildi kızarıp devasa döküntüler ortaya çıkıyor.

Neyse ki Ramsey, kullandığı ilaçlar ile suya alerjisini büyük oranda kontrol altına almış durumda.

Tedavisi var mı yoksa hep böyle mi gidiyor?

Histamin etkisini önleyen antihistaminikler sıklıkla kullanılan tedavi yöntemi arasında yer alıyor. Cildin suya karşı toleransını artırmak amacıyla ultraviyole ışık tedavisi olan fototerapi de diğer seçeneklerden biri.

Suya maruz kalmadan önce cilde uygulanan koruyucu kremlerle de suyun ciltle teması engellenebiliyor.

Sizin herhangi bir şeye alerjiniz var mı?

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