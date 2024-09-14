Su ayılarının gerçeküstü denebilecek özellikleri

Tardigradalar (su ayıları), bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi inanılmaz özelliklere sahip ve bu özellikleri sayesinde yüz milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyorlar. Birbirinden şaşırtıcı özellikleri için okumaya devam edebilirsiniz...

Bilim dünyasının hayretle izlediği tardigradalar, hayatta kalma mucizesi olarak bilinen mikroskobik canlılar. Aşırı sıcaklık veya soğukluk, radyasyon, uzay boşluğu gibi ölümcül şartlara dayanabiliyorlar.

Bu olağanüstü yetenekleriyle dünyanın en dayanıklı canlısı olan su ayılarının dünyasını daha yakından inceleyelim…

30 yıl boyunca hiç yemek yemeden ve su içmeden hayatta kalabiliyorlar.

Tardigradalar, kriptobiyoz (donma ve oksijen eksikliği gibi olumsuz çevresel koşullara yanıt olarak oluşan metabolik bir durum) adlı bir duruma geçerek metabolik aktivitelerini neredeyse sıfıra indirip 30 yıla kadar hiç yemek yemeden ve su içmeden hayatta kalabiliyorlar.

Diğer canlıların aksine uzayda yaşamlarını sürdürebiliyorlar.

Dünya dışında hayatta kalabilen pek canlı yok ancak su ayıları, uzay boşluğunda bile hayatta kalabiliyor. 2007 senesinde yapılan deneyde, tardigradalar uzayda vakuma ve radyasyona maruz bırakılmalarına rağmen hayatta kalabilmişlerdi. DNA’larını onarma mekanizmaları sayesinde yüksek radyasyonun sebep olduğu hasarları düzeltebiliyorlar.

Aşırı sıcak ve soğuk koşullara dayanabiliyorlar.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran tardigradalar, -270°C seviyesinde soğuğa ve 150°C gibi aşırı yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Yani yaşamın olamayacağı düşünülen yerlerde ve koşullarda bile hayatta kalabiliyorlar.

Yüksek basınçtan zarar görmüyorlar.

Su ayıları, okyanus tabanındaki en derin noktaların fazla basıncına bile dayanabiliyor. Hatta şöyle de ifade edebiliriz, normalden 1000 kat daha fazla yüksek basınçta zarar görmüyorlar.

Binlerce yıl hayatta kalabiliyorlar.

Tardigradalar, az önce bahsettiğimiz kriptobiyoz adlı duruma girdiklerinde hücrelerindeki suyun hemen hemen tamamını kaybedip metabolizmalarını durdurduklarında dış dünyadan etkilenmiyorlar ve binlerce yıl yaşayabiliyorlar. Koşullar elverişli olduğunda ise yaşama tekrar geri dönüyorlar.

Milyonlarca yıldır varlar ve evrendeki tüm olaylara rağmen hayatta kalmışlar.

Tardigradaların ortalama 500 milyon yıldır evrende yaşadığı tahmin ediliyor. Bu 500 milyon yıl içinde binlerce çevresel değişikliğe ve kitlesel yok oluşlara rağmen bugünlere gelmişler.

İşte tüm bu inanılmaz özellikleri sayesinde evrendeki en zor koşullarda dahi varlıklarını sürdürebilme yeteneğine sahipler.

Göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: