Sümüklü böcek ve salyangoz, birbirinden farklı canlılar olsa da iki ismi de birbirinin yerine kullanıyoruz. Peki doğrusu ne? Sümüklü böcek ile salyangozu birbirinden ne ayırıyor?

Salyangoz ve sümüklü böcek sözcüklerini, muhtemelen birçoğumuz ayrımını farkında olmadan kullanıyoruz.

Sümüklü böceklere, salyangoz; salyangozlara, sümüklü böcek diyoruz. Aynı şey gibi görünseler ve ortak özellikleri olsa da aslında birbirlerinden çokça farkları var.

Sümüklü böcek nedir?

Sümüklü böcekler, salyangozlar gibi “gastropod yumuşakçalar” grubunda yer alıyor ancak dış kabukları yok. Salyangozlarla benzer yerlerde; karanlık ve nemli alanlarda yaşıyorlar. Bitki yemeyi seviyorlar ve bazen böcek yiyorlar.

Salyangozlardaki gibi sümük benzeri bir mukus izi bırakıyorlar. Hareket etmeye yarayan epitel stilleri ve başlarının üstünde-ağız çevresinde bulunan ince dokunaçlı, kaslı ayakları var.

Salyangoz nedir?

Az önce bahsettiğimiz gibi, salyangozlar her ne kadar sümüklü böceğe benzese de en büyük farklarından biri; kabukları. Anatomileri, yaşadıkları yerler, beslenme şekilleri yakın. Hatta davranışları bile benziyor.

Öte yandan salyangozlar “neritimorpha, caenogstropoda ve heterobranchia” üst grubunda yer alırken sümüklü böcekler “orthurethra ve sigmurethra” grubunda yer alıyor.

Gelelim asıl farklara.

Salyangozlar, hayatlarını yiyecek arayarak geçiyorlar. Bu yüzden düzenli uyku döngüleri yok. 13 ila 15 saatlik süreler boyunca uyuyup uyanıyorlar, yaklaşık 30 saati besin aramak için kullanıyorlar.

Salyangoz türleri, evrimleştikleri ortamlara göre epey uzmanlaşmış. Tatlı suda yaşayanlar, nehir kıyılarında yaşayanlar, çölde yaşayanlar, ormanlarda yaşayanlar var.

Salyangozlar, 2 ila 3 yıl arasında bir yaşam süresine sahip. Sümüklü böcekler ise 1 ila 6 yıl arasında yaşıyor.

Gözle görmesi pek kolay olmasa da salyangozlar, istedikleri yöne gitmek için çok fazla hareket etmek zorunda. Kasılma ve gevşeme hareketleriyle epey kalori yakıyorlar.

Sümüklü böcekler ise gündüz ortalarda gezmiyor, geceleri saklandıkları yerden çıkıp besin arıyorlar.

Sümüklü böcekler, salyangozlar gibi fazla çeşitli yerlerde yaşamıyor. Genellikle serin, karanlık ve nemli bölgeleri tercih ediyorlar.

Hareket şekillerine gelirsek, yavaş ve özenli bir tempoda hareket ediyorlar. İstedikleri yere varmak için, salyangozlardan çok daha fazla manevra yapıyorlar ve salyangozlardan daha hızlı hareket ediyorlar.

İşte tüm bu temel farklar, salyangozları ve sümüklü böcekleri birbirinden ayırıyor.

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