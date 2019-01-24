Süper Kanlı Kurt Ayı'nı Birkaç Saniyeye Sıkıştıran Video

Fotoğrafçı Jonathan Talbot, geçtiğimiz pazar gecesi gerçekleşen Süper Kanlı Kurt Ayı tutulmasının onlarca fotoğrafını çekerek bir video haline getirdi.

Geçtiğimiz Pazar günü, son derece nadir gerçekleşen bir doğa olayı yaşandı ve Süper Kanlı Kurt Ayı, izleyenleri adeta büyüledi. Süper Kanlı Kurt Ayı sırasında çekilen bazı muhteşem fotoğrafları sizlerle zaten paylaşmıştık. Ancak YouTube’da paylaşılan bir video, Süper Kanlı Kurt Ayı daha önce hiç görmediğiniz şekilde izlemenizi sağlıyor.

Fotoğrafçı Jonathan Talbot, sahip olduğu Canon 6D fotoğraf makinesi ile Süper Kanlı Kurt Ayı’nı başlangıcından bitişine kadar dakikada bir görüntüledi. Tutulma sonrasında Talbot’un elinde düzenlenmeyi bekleyen 212 fotoğraf bulunuyordu. Bu görüntüleri ilk olarak Adobe Lightroom’da düzenleyen Talbot, daha sonra Time Lapse Assembler’da video haline getirdi.

Jonathan Talbot’un hazırladığı video, VideoFromSpace YouTube kanalında yayınladı. Video, Süper Kanlı Kurt Ayı’nın ne kadar muhteşem bir görsel şölen oluşturduğunu birkaç saniyede anlatmış oldu. Jonathan Talbot’un 212 fotoğrafın birleşiminden oluşan Süper Kanlı Kurt Ayı videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.