Yurt Dışındaki Süt Şişelerinin Üstünde Göçük Olmasının Dâhiyane Sebebi

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
ABD başta olmak üzere kimi yabancı ülkelerdeki süt sürahilerinin üstünde içe doğru bir yuvarlak var. Bu yuvarlak, öylesine orada değil. Önemli bir amacı var.

Yurt dışında bir süt almayı düşünürseniz, özellikle Amerika’da markete gittiğinizde süt şişelerinin üstünde içe doğru bir göçük olduğunu görebilirsiniz.

Türkiye’de karşılaşmadığımız için aşina olmadığımız bu durum, bazı yabancı ülkelerde neden var?

Tasarımın arkasında, zekice bir sebep yatıyor.

süt şişesi

Bizim ülkemizdekiler gibi düz, keskin kenarlı, dikdörtgen sütler; buzdolabında az yer kaplayarak saklamak açısından iyi olabiliyor ancak yere düşürdüğünüzde patlaması, yırtılması muhtemel. Bahsettiğimiz süt şişelerindeki içbükey yuvarlak, işte tam da bunun olmasını engelliyor. Nasıl mı?

İçbükey yuvarlağa sahip bir süt sürahisi yere çarptığında, daire dışa doğru bükülüyor ve şişenin içinde hareket eden süte gidebileceği yeni bir alan yaratıyor. Yani hareket alanı katarak kabı daha esnek ve dayanıklı hâle getiriyor.

Sütün saklama ömrünü de uzatıyor.

süt

Süt; zamanla gazları dışarı atan, zararlı olmayan mikropları barındırıyor. Bu gazlar biriktikçe şişedeki basınç artıyor. İçbükey yuvarlak sayesinde genişleme için alan açılıyor.

Hatta bilirsiniz, sıvılar donduğunda genişlediğinden buzluğa koyarsanız şişeler patlar. İşte süt kaplarındaki bu alan sayesinde buzluğa bile koyabiliyorsunuz. İşte tüm bu sebeplerden, üzerinde içe doğru uzanan bir yuvarlağa sahip süt şişeleri epey mantıklı görünüyor.

Bonus ve pozitif bir görsel daha bırakalım: Süt şişelerini sonrasında böyle kuş yuvası olarak kullananlar da varmış.

kuş yuvası

Kaynaklar: Mental Floss, Mashed

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Amerikan Filmlerinde İlaçlar Neden Hep Banyo Dolabında Duruyor? Pek de İyi Bir Şey Değilmiş Aslında!
İLGİLİ HABER

II. Dünya Savaşı'nda Amerika’nın Pastırmayı ‘Patlayıcı’ Olarak Kullanmasının Hiç Tahmin Edemeyeceğiniz Nedeni
İLGİLİ HABER

Gökdelenleriyle Tanıdığımız Amerika’nın Silüetini Değiştirecek İlginç Gökdelen Projeleri

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler