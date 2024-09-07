ABD başta olmak üzere kimi yabancı ülkelerdeki süt sürahilerinin üstünde içe doğru bir yuvarlak var. Bu yuvarlak, öylesine orada değil. Önemli bir amacı var.

Yurt dışında bir süt almayı düşünürseniz, özellikle Amerika’da markete gittiğinizde süt şişelerinin üstünde içe doğru bir göçük olduğunu görebilirsiniz.

Türkiye’de karşılaşmadığımız için aşina olmadığımız bu durum, bazı yabancı ülkelerde neden var?

Tasarımın arkasında, zekice bir sebep yatıyor.

Bizim ülkemizdekiler gibi düz, keskin kenarlı, dikdörtgen sütler; buzdolabında az yer kaplayarak saklamak açısından iyi olabiliyor ancak yere düşürdüğünüzde patlaması, yırtılması muhtemel. Bahsettiğimiz süt şişelerindeki içbükey yuvarlak, işte tam da bunun olmasını engelliyor. Nasıl mı?

İçbükey yuvarlağa sahip bir süt sürahisi yere çarptığında, daire dışa doğru bükülüyor ve şişenin içinde hareket eden süte gidebileceği yeni bir alan yaratıyor. Yani hareket alanı katarak kabı daha esnek ve dayanıklı hâle getiriyor.

Sütün saklama ömrünü de uzatıyor.

Süt; zamanla gazları dışarı atan, zararlı olmayan mikropları barındırıyor. Bu gazlar biriktikçe şişedeki basınç artıyor. İçbükey yuvarlak sayesinde genişleme için alan açılıyor.

Hatta bilirsiniz, sıvılar donduğunda genişlediğinden buzluğa koyarsanız şişeler patlar. İşte süt kaplarındaki bu alan sayesinde buzluğa bile koyabiliyorsunuz. İşte tüm bu sebeplerden, üzerinde içe doğru uzanan bir yuvarlağa sahip süt şişeleri epey mantıklı görünüyor.

Bonus ve pozitif bir görsel daha bırakalım: Süt şişelerini sonrasında böyle kuş yuvası olarak kullananlar da varmış.

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