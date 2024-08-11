Dünyanın çeşitli şehirlerinde çok sayıda gökdelen projesi kendini göstermeye başladı. Bu içerikte Amerika’da yer alacak olan dikkat çekici gökdelen projelerini derliyoruz.

Gökdelenler yalnızca şehir siluetlerini değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğin mimarisine ve mühendisliğine de göz kırpan yapılar olarak dikkat çekiyor.

Amerika'da inşa edilmesi planlanan devasa gökdelen projeleriyse yüksekliği ve hem tasarım hem mühendislik yenilikleriyle resmen sınırları zorluyor.

Amerika'nın çeşitli şehirlerinde hayata geçirilmeyi bekleyen görkemli yapılara göz atmaya başlayalım.

Seattle’da yer alacak olan 4TH & Columbia ile listemize başlayalım.

Seattle, Washington'da inşa edilmesi planlanan 4th & Columbia, 300 metreyi aşan yüksekliğiyle şehrin en yüksek binası olma unvanını elde etmeyi hedefliyor.

Ayrıca bu gökdelenin, 1.000.000 metrekareden fazla alanıyla hem ofis hem de konut birimlerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Modern mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çeken proje, yeşil binaları derecelendiren bir sistem olan LEED sertifikasyonu almayı da amaçlıyor.

Austin’de yer alması planlanan The Waterline projesiyse şehrin en yüksek binası olacak.

Austin, Texas'ta yapım aşamasında olan The Waterline projesi de 74 katlı ve 1,022 metre yüksekliğiyle 2026 yılında tamamlandığında şehrin en yüksek binası olmayı hedefliyor.

Bu projenin, lüks otel odalarından modern ofis alanlarına, ofis alanlarından şık konutlara kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunması planlanıyor.

Proje, yenilikçi tasarımı ve çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor.

The Waterline’ın Austin'in hızla gelişen şehir merkezine yeni bir perspektif kazandırarak sürdürülebilir kentsel gelişim için bir model oluşturması bekleniyor.

Miami’de inşa edilecek olan Waldorf Astoria ise fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor.

Miami, Florida'da yapılması planlanan Waldorf Astoria Miami de 100 katlı ve 320 metre yüksekliğiyle şehrin en yüksek binası olmayı hedefliyor.

Lüks bir proje olan Waldorf Astoria’nın hem otel hem de konut birimlerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

İlgi çekici tasarımıyla oldukça modern mimarisi ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle dikkat çeken gökdelenin, Miami'nin canlı şehir siluetinde yenilikçi bir şekilde yükselmesi hedefleniyor.

Bu yenilikçi projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

JP Morgan’ın yeni merkez binası New York’un silüetine iz bırakmaya hazırlanıyor.

New York'ta inşa edilmekte olan JP Morgan bankasının yeni merkez binası 425 metre yüksekliğiyle şehrin en yüksek ofis binalarından biri olmayı hedefliyor.

Diğer binalara benzer olarak çevre dostu ve enerji verimliliği açısından en yüksek standartlara uygun olarak tasarlanan binanın LEED Platinum sertifikası alması hedefleniyor.

Binanın inşaatının 2025 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Gökdelenleriyle ünlü New York’un diğer yapılarını gölgede bırakması beklenilen 175 Park Avenue.

Bu proje şehrin en ikonik yapılarından biri olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğe sahip olacak bu gökdelenin hem ofis alanları hem de lüks konut birimlerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Bu proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki içeriğimizi okuyabilirsiniz.

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