Suzuki Vitara 2021 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

SUV segment araçlar arasında en dikkat çeken modellerden biri olan Suzuki Vitara, 2021 model Suzuki Vitara Hibrit ile günümüz teknolojisini kalbinden yakalıyor. Akıllı ve doğa dostu teknolojilerle donatılmış olan model, hiçbir güç kaybına uğramıyor ve aksine çok daha yüksek bir performans sunuyor.

Toyota’nın sahibi olduğu Japon otomobil firması Suzuki, pek çok farklı segmentte ürettiği araçlarla dikkat çekse de şüphesiz SUV araçlar konusunda gerçek bir dünya markası. Suzuki Vitara modellerine bir yenisini daha ekleyen Suzuki, Suzuki Vitara Hibrit modeli ile günümüz ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor aynı zamanda doğa dostu ve akıllı teknolojiler de sunuyor.

Doğa dostu dediğimiz zaman sürücüler her zaman bir adım geri çekilir. Çünkü aracın performans kaybına uğrayacağından endişe ederler. Suzuki Vitara Hibrit, tüm bu endişeleri rafa kaldırmanızı sağlıyor. Çünkü donatılmış olduğu akıllı ve doğa dostu teknolojileri üstün sürüş performansıyla destekleyen güçlü bir motora sahip. Suzuki Vitara Hibrit 2021 modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.

Gelişmiş Suzuki akıllı hibrit teknolojisi:

Suzuki, geliştirmiş olduğu yeni hibrit teknolojisini 48V olarak adlandırılıyor. 48V Suzuki akıllı hibrit teknolojisi 48V ISG, 48V lityum iyon batarya ile 48-12V DC/DC dönüştürücüden oluşuyor. Yüksek gerilim beslemesi ve yavaşlama anında geri kazanılan enerji ile hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sürüş performansını arttırıyor.

Standart bir sürüş sırasında 48V Suzuki akıllı hibrit teknolojisinin önceliği yakıt verimliliğidir. Ancak sürücü hızlanmak istediği zaman tork destek kontrolü ile tork ivme takviyesi devreye girerek tork gücünde hissedilir bir artış yaşanır. 48V ISG sistemi yavaşlama anında motorun rölanti devrini arttırır ve bu da fazladan yakıt verimliliği sağlar.

Tork gücünü maksimuma çıkaran motor:

Suzuki Vitara Hibrit modelinin üstün sürüş performansı sağlamasının arkasında 1.4 BOOSTERJET motor gücü var. 1.4 BOOSTERJET motor, turbo motor olan VITARA’nın tork gücünü maksimuma çıkarmasını sağlıyor. Havayı silindirlere sıkıştıran 1.4 BOOSTERJET motor, düşük devirde bile tork gücünün maksimumda kullanılmasını sağlıyor.

1.4 BOOSTERJET motorda bulunan direkt enjeksiyon sistemi, harcanan yakıt miktarını kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda zamanlama ve basınç kontrolünü de iyileştiriyor. Emme supap zamanlaması ve soğutulmuş egzoz gazı devridaimi gibi özellikler, bu motorun çok daha yüksek bir sıkıştırma oranı yakalamasını sağlıyor.

ALLGRIP ve yüksek güvenlik teknolojileri:

Suzuki, ALLGRIP sisteminin atası olan dört teker çekiş teknolojisini ilk kez 1970’li yıllarda başlattı. Bugün kullanılan ALLGRIP teknolojisi konsolda bulunan bir buton ile kontrol ediliyor. Bu küçük buton yardımıyla aracın otomatik, spor, kar, kilit gibi dört teker çekiş modlarını kolayca seçebilir ve hem yakıt tasarrufu sağlar hem de yüksek 4x4 performansını deneyimlersiniz.

2021 Suzuki Vitara Hibrit güvenlik teknolojileri ise amatör sürücülerin bile içini rahatlatmayı başarıyor. Şeritten ayrılma uyarısı ve önlenmesi, yalpalama uyarısı ve önlenmesi, çift sensörlü gelişmiş fren desteği, özel kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, hız sabitleme sistemi, stop & go teknolojisi, arka görüş kamerası ve park sensörleri sayesinde Suzuki Vitara Hibrit’i güvenle kullanacaksınız.

Suzuki Vitara Hibrit günümüzün en havalısı:

2021 Suzuki Vitara Hibrit, yalnızca doğada 4x4 performansı göstermesi için tasarlanmadı. Bu araç aynı zamanda şehir içinde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlıyor. Bahsettiğimiz yalnızca basit bir kasa tasarımı değil, günümüz akıllı teknolojileriyle donatılmış bir şıklık.

Suzuki Vitara Hibrit 9 inçlik multimedya ekrana, 4.2 inçlik LCD bilgi ekranına, panoramik görüntü sunan bir sunroof’a, otomatik bir klimaya, her şeyin sığabileceği geniş bagaj alanına, Suzuki’nin klasikleşmiş SUV motiflerine, hem gece hem gündüz başarılı performans sunan LED farlara ve özel sis farlarına sahip.

Suzuki Vitara Hibrit teknik özellikleri:

4 silindir

235 tork gücü

129 PS maksimum güç

6 ileri tam otomatik vites

Hava kanallı disk ön fren

4.1 metre uzunluk

1.7 metre genişlik

1.6 metre yükseklik

5 kişilik oturma kapasitesi

1120 litre bagaj hacmi

1200 kilogram minimum ağırlık

190 km/s maksimum hız

0-100 km/s hızlanma 9.5 saniye

Düşük faz 100 km’de 6.9 litre yakıt tüketimi

128 WLTC CO2 emisyonu

Suzuki Vitara Hibrit 2021 fiyatları:

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance 4x2 modeli fiyatları 354.900 TL’den, 1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium 4x4 modeli fiyatları 447.900 TL’den başlıyor. Buradaki bağlantı üzerinden Suzuki Vitara Hibrit fiyat opsiyonlarını görebilirsiniz.

SUV segment araç dünyasına yeni bir soluk getiren Suzuki Vitara Hibrit modelinin dikkat çeken özelliklerini anlattık ve 2021 fiyatlarından bahsettik. 2021 Suzuki Vitara Hibrit hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.