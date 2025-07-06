Bazı Switch 2 kullanıcıları, cihazın oyun sırasında aşırı ısındığını ve bu nedenle donma ile çökme sorunları yaşandığını bildiriyor. Konsolun piyasaya sürülmesinin üzerinden çok geçmeden gelen bu şikayetler, sosyal medya ve forumlarda yayılmaya başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sorun yaşayan kullanıcı sayısının arttığı görülüyor. Donanım kaynaklı mı yoksa yazılım temelli mi olduğu ise netlik kazanmış değil.

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2 hakkında bazı kullanıcılar endişe verici sorunlar yaşamaya başladı. Özellikle Japonya’daki oyuncular, cihazın aniden donduğunu, çöktüğünü ve fanların son hızda çalışmasına rağmen serinlemediğini söylüyor. Bu da konsolun zaman zaman aşırı ısınma problemiyle karşı karşıya kaldığını düşündürüyor.

Kullanıcı yorumlarına bakılırsa bu ısınma sorunu, sadece grafik canavarı oyunlarla sınırlı değil. Cyberpunk 2077 gibi ağır yapımlar oynanırken yaşandığı gibi, Rune Factory: Guardians of Azuma gibi daha hafif oyunlarda da benzer sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bu da konsolun, yalnızca grafik açısından yoğun değil, daha sade oyunlarda da benzer tepkiler verebildiğini gösteriyor.

Switch 2 raporları endişelendirdi

Kullanıcılardan gelen birkaç rapor da bu durumu doğrular nitelikte. Bir kullanıcı, Tears of the Kingdom Switch 2 Sürümü’nü televizyona bağlı şekilde oynarken cihazının iki kez “aşırı ısınma” uyarısı vererek uyku moduna geçtiğini ifade etti. Oyunun 2K çözünürlükte oynanması durumu tetiklemiş olabilir ancak cihazın bu yük altında tepki veriyor olması endişe yaratıyor.

Tüm bu teknik sorunlara rağmen Nintendo Switch 2 satışları güçlü bir şekilde devam ediyor. Resmî olmayan tahminlere göre, konsol yalnızca Haziran ayında 5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı. Nintendo’nun 2026 mali yılı sonuna kadar belirlediği 15 milyonluk hedefin bu hızla aşılması bekleniyor.