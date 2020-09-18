Apple'ın Gizemli Bir Ürünü Ortaya Çıktı [Video]

Apple'ın gizemli bir ürünü, 9to5Mac aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bir video, Apple'ın kablosuz şarj cihazı benzeri bir ürün geliştiriyor olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca bu gizemli ürün, iPhone 12 ile ilgili bir iddiayı da destekler nitelikte.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir kablosuz şarj cihazı geliştirdiği iddia edilmişti. O dönemlerde "AirPower" olarak isimlendirileceği söylenen ürün, bilinmeyen bir nedenden ötürü ortadan kayboldu. Ancak bugün ortaya çıkan bazı görüntüler, Apple'ın yeni bir kablosuz şarj cihazı geliştirdiğini düşündürtüyor. Üstelik ürünün genel yapısı, iPhone 12 serisiyle ilgili bir iddiayı da destekler nitelikte.

9to5Mac ekibi, oldukça küçük şekilde tasarlanmış bir cihaza ait video paylaştı. Paylaşılan videodaki ürün, bir kablosuz şarj cihazına aitmiş gibi duruyor. Ancak söz konusu ürün, Apple'ın geliştiriciler için tasarladığı bir kit de olabilir. Şu an için bunu bilmek pek de mümkün değil ancak görünüşe göre Apple, yeni bir şeyler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Videosu paylaşılan ürün işte böyle görünüyor

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, iPhone 12 serisinin arka kasasında halka şeklinde bir mıknatıs bölümünün olduğundan bahsetmiştik. İddialara göre bu bölüm, iPhone 12'nin kablosuz şarj özelliğini sağlayacak, hatta Apple da buna uygun kılıflar tasarlayacaktı. Bugün gelen video, bu iddiaların gerçek olabileceğini düşündürüyor. Çünkü videosu paylaşılan ürün, iPhone 12 serisinin arkasındaki dairesel yapıyla benzer boyutlara sahip gibi görünüyor.

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamayla Apple'ın yeni bir mini kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Kuo'nun açıklamalarına göre bu ürün "AirPower Mini" olarak isimlendiriliyordu. İşte videosu paylaşılan ürünün AirPower Mini olması da muhtemel. Ancak Apple tarafından bir açıklama yapılmadan, bu gizemli ürünün ne olduğunu anlamak pek de mümkün değil.

İşte Apple'a ait olduğu ileri sürülen o gizemli ürün