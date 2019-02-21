Tarihte İlk Kez Özel Sektör Destekli Bir Ekip Ay'a Gidiyor

Uzayda kolonileşme konusunda ciddi tartışmaların başladığı bir döneme girmişken, özel sektör destekli bir ekip bu hafta Ay'a gidiyor.

İsraill menşeli özel bir şirket olan SpaceIL, dünya tarihinde Ay'a giden ilk özel sektör destekli ekibi son hızla yolculuğa hazırlıyor. Bu seyahat başarılı olursa, İsrail dünya tarihinde Ay'a gidebilen 4. ülke olacak.

Daha önce Rusya, Çin ve ABD'nin ulaştığı uydumuza İsrail'in de çok yakın dönemde ayak basması planlanıyor. Toplamda 100 milyon dolar ayırılan Beresheet (İbranice'de başlangıç ve doğuş demek) projesi, Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından tasarlanan Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

The Guardian’da yer alan habere göre ortaklığa Aerospace Industries de dahil olmuş durumda. Bunun dışında İsrailli Miriam Adelson ve ismi açıklanmayan bir kumarhane sahibi de toplam 24 milyon dolarlık bir bağış yapmıştı.

İsrailli yetkililerin, uzay aracına kutsal kitapları, çocukların resimleri ve İsrail'in ulusal marşına da uzay kapsülünde yer vereceği belirtildi.