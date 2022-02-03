Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben araç kredileri ve kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Araç kredilerinin yerli otomobil ile güncelleneceğini belirten Akben, kur korumalı TL mevduat hesaplarına katılımı 290 milyar TL'yi aştığını ifade etti.

Son zamanlarda döviz kurlarında yaşanan yükselmeler birçok sektörü derinden etkilemiş ve fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenen alanların başında yer alıyordu. TL’nin değer kaybı, dünya çapında üretimde yaşanan sıkıntılar ve yüksek vergi oranları satışların düşmesine neden olmuştu.

Bu sebeple de yerli otomobil TOGG’un çıkacağı tarih ve satışları nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu. Bugün sizlerle paylaştığımız bir haberde Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu ve TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkacağını belirttiğini aktarmıştık. Şimdi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) yerli otomobilin otomotiv kredisini nasıl etkileyeceği ile ilgili açıklama geldi.

Araç kredileri güncellenecek

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, katıldığı bir programda otomotiv kredileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin çıkmasıyla birlikte kredilerde artırım olacağını aktaran Akben şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv kredisi yeniden güncellenecek, kredi miktarında artırım olacak.”

Akben ayrıca, kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili de konuştu. Başkan yaptığı açıklamalarda 620 bin civarında müşterinin kur korumalı mevduat hesaplarını tercih ettiğini kaydederken, katılımın 290 milyar TL’yi aştığını ifade etti. Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini aktaran Akben, mevduatın maliyetinin yüksek olmadığını da sözlerine ekledi.