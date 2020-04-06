Çinli teknoloji devi TCL, üç modelden oluşan yeni 10 Serisi’ni tanıttı. Kullanıcılara hem özellik hem de fiyat noktasında önemli bir çeşitlilik sunan firma, pazardaki devlerle olan rakabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor. TCL 10 5G, TCL 10 Pro ve TCL 10L modelleri hakkındaki her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Genellikle QLED ve 4K/ UHD televizyonları ile bilinen bir şirket olan Çinli elektronik üreticisi TCL, akıllı telefon piyasasındaki hareket alanını daha da artırabilecek üç yeni modelle karşımıza çıktı: TCL 10 5G, TCL 10 Pro ve TCL 10L

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen CES 2020’de tanıtılması planlanan TCL 10 serisi, diğer pek çok cihaz gibi çevrimiçi olarak lanse edildi. Pek çok ortak noktası bulunan akıllı telefonlar, farklı segmentlerdeki kullanıcılara hitap edecek şekilde geliştirildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, TCL 10 5G, TCL 10 Pro ve TCL 10L modellerinin özelliklerine ve fiyatına yakından göz atalım.

TCL 10 5G tasarımı

Serinin en üstünde, piyasaya çıkacak en ucuz 5G akıllı telefonlardan biri olan TCL 10 5G yer alıyor. Qualcomm'un yeni Snapdragon 765'i ile güçlendirilen cihazda, 6,53 inç FHD+ ekran, 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve bir microSD kart yuvası bulunuyor.

Ters kablosuz şarj özelliğine sahip 4500mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen TCL 10 5G, 64MP ana sensör, 8MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

TCL 10 5G fiyatı

TCL 10 5G, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa ve İngiltere'de sırasıyla 399 euro ve 399 sterlin karşılığında satışa çıkacak. Cihazın piyasaya sürüleceği Avrupa ülkeleri arasında Türkiye’nin de olup olmadığı ise şimdilik belli değil.

TCL 10 5G özellikleri

Ekran: 6,53 inç FHD +

6,53 inç FHD + Boyut: -

- Ağırlık: -

- Batarya: 4.500mAh

4.500mAh Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 64MP + 8MP + 5MP + 2MP

64MP + 8MP + 5MP + 2MP RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB (microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

128GB (microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765

Qualcomm Snapdragon 765 Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, Çift Sim, 5G, VoLTE, Wi-Fi, USB-C

TCL 10 Pro tasarımı

TCL 10 5G'nin hemen altında 10 Pro konumlanıyor. Sahip olduğu Snapdragon 675 işlemcisi nedeniyle teknik olarak kardeşinden bir adım geride olmasına rağmen 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile arayı fazla açmayan cihaz, TCL'nin kavisli AMOLED ekrana sahip ilk akıllı telefonu ünvanına sahip.

6.47 inç FHD+ AMOLED panelle gelen TCL 10 Pro, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasındaki kamera dizisi, 64MP ana sensör, 16MP ultra geniş sensör, 5MP makro sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Cihazın ön tarafını çevirdiğinizde ise 24 megapiksellik bir selfie kamerası ile karşılaşıyorsunuz.

TCL 10 Pro fiyatı

Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi, IR (Kızılötesi) sensörü ve 4500mAh batarya bulunuyor. TCL 10 Pro, 2020’nin ikinci çeyreğinden itibaren 449 euro/449 dolar fiyat etiketi ile Avrupa, ABD ve diğer küresel pazarlara yelken açacak.

TCL 10 Pro özellikleri

Ekran: 6.47 inç FHD + AMOLED

6.47 inç FHD + AMOLED Boyut: -

- Ağırlık: -

- Batarya: 4.500mAh

4.500mAh Ön Kamera: 24MP

24MP Arka Kamera: 64MP + 16MP + 5MP + 2MP

64MP + 16MP + 5MP + 2MP RAM: 6GB

6GB Depolama: 128GB (microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

128GB (microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilir) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 675

Qualcomm Snapdragon 675 Bağlantı: Wi-Fi 802.11, b/g/n, Bluetooth 5.0, Çift Sim, 2G, 3G, VoLTE, Wi-Fi, USB-C

TCL 10L tasarımı

Serideki en mütevazi telefon olarak karşımıza çıkan TCL 10L, 6.53 inç FHD+ LCD ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihaz, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunuyor. 4000mAh büyüklüğündeki bir bataryadan beslenen TCL 10L, pil ömrü konusunda hiç de fena değil.

Diğer iki telefon gibi, TCL 10L de dört sensörden oluşan bir kamera kurulumuna sahip: 48MP (ana), 8MP (ultra geniş), 2MP (makro) ve 2MP (derinlik). Cihazın sol üst tarafındaki ekran deliğinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

TCL 10L fiyatı

Tahmin edebileceğiniz üzere serideki diğer iki cihazdan çok daha uygun bir fiyata sahip olan TCL 10L, bu yılın ikinci çeyreğinde 249 euro/249 dolarlık fiyatı ile raflardaki yerini alacak. Söz konusu modelin, özellikle Türkiye gibi pazarlarda önemli bir satış başarısı yakalama potansiyeli bulunduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz.

TCL 10L özellikleri