TCL 20 SE ve TCL 20 5G Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

TCL, CES 2021'de iki yeni telefon modeli tanıttı. TCL 20 SE ve TCL 20 5G isimleriyle açıklanan modellerin özellikleri ve fiyatını sizler için derledik.

Şu sıralar dijital olarak devam eden CES 2021, pek çok yeni teknolojik ürünün tanıtılmasına ev sahipliği yapıyor. Bu ürünlerden birisi de TCL 20 serisi oldu. Full HD+ piksel çözünürlüğüne sahip 6,67 inçlik bir ekranla karşımıza gelen TCL 20 5G ve HD+ çözünürlüklü 6,82 inçlik TCL 20 SE modelleri, gücünü Qualcomm'un yonga setlerinden alıyor. Serinin ilk telefonu adından da anlaşılabileceği gibi 5G desteğine sahipken TCL 20 SE ise uygun fiyatlı cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

TCL 20 5G neler sunuyor?

6,7 inçlik HDR10 destekli Full HD+ ekrana sahip olan TCL 20 5G, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 690 işlemciden alan telefonun 256 GB depolama alanı bulunan bir versiyonu daha yer alıyor. Aynı zamanda microSD kart desteği sunan cihaz, enerji ihtiyacı için 18 Watt hızlı şarj destekli 4500 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise bizleri üçlü kamera kurulumu karşılıyor. 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamerayla birlikte çıkan akıllı telefonun selfie çekimleri içinse önünde 8 MP'lik kamera bulunuyor.

İtalya'da şu an satılan bu modelin önümüzdeki ay içinde diğer ülkelerde de çıkış yapması bekleniyor.

TCL 20 SE neler sunuyor?

TCL 20 5G ile benzer bir tasarıma sahip TCL 20 SE, kamera konusunda bazı farklılıklar içeriyor. Telefonun arka tarafında yer alan kameralara baktığımızda 16 MP ana kamera (bazı bölgelerde 48 MP), 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamerada ise 8 MP kamera yer alacakken bazı bölgelerde 13 MP'lik kameranın bulunacağı biliniyor.

Bununla birlikte TCL 20 SE'de Snapdragon 460 işlemci yer alırken 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Telefonun 5.000 mAh bataryası HD+ çözünürlüğündeki 6,82 inçlik dev LCD ekranın enerji ihtiyacını karşılıyor.

TCL 20 5G ve TCL 20 SE fiyatı

TCL'in önümüzdeki ay piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarının fiyatları da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre TCL 20 5G 299 Euro'dan, TCL 20 SE ise 149 Euro'dan satışa sunulacak.

TCL 20 5G teknik özellikleri

Ekran: 6,67 inç FULL HD+ HDR10 destekli IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 690

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör

Batarya: 4500 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)

İşletim Sistemi: Android 11

Özellikler: 5G, Bluetooth 5.1, NFC

Fiyat: 299 Euro

TCL 20 SE teknik özellikleri