Vivo, Y20A İsimli Telefonunu Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, giriş seviye telefonu Y20A'yı duyurdu. Özellikleri açısından yetersiz olan cihaz, yüksek sayılabilecek fiyatı ile de tartışmalara konu olacak gibi görünüyor. An itibarıyla Hindistan pazarına sunulan telefonun, ilerleyen süreçte daha fazla pazara ulaşması bekleniyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, X60 ve Y20 (2021) isimli telefonlarının ardından şimdi de Y20A olarak isimlendirdiği yeni telefonunu duyurdu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan Y20A, tartışılması muhtemel olan bir fiyatla tüketicilere ulaşacak.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.51 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip. HD+ çözünürlük sunan bu ekranın üzerindeki ön kamera, 8 MP çözünürlük vadediyor. Yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu sensöre sahip olan telefonun ekran kilidi, Vivo'nun açıklamalarına göre 0.26 saniyede açılabiliyor. Telefonun tasarımıysa sabah saatlerinde duyurulan Y20 (2021) ile neredeyse tamamen aynı.

Karşınızda Vivo Y20A

Vivo Y20A'nın arka kısmında, üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan bir ana kamera, 2 MP bokeh odaklı bir kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Vivo'nun açıklamalarına göre telefonun sahip olduğu makro kamera, 4 cm'ye kadar yakınlaştırma yapabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 439 işlemciden güç alan telefonun tek bir depolama alanı seçeneği mevcut. Bu bağlamda telefon, 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Android 10 tabanlı FunTouch OS 11 arayüzünü kullanıyor. Hızlı şarj desteği sunmayan telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının 17 saatten fazla çevrimiçi HD video oynatma ve 10 saatten fazla oyun imkanı sunduğu ifade ediliyor.

Vivo Y20A teknik özellikleri

Ekran: 6,51 inç büyüklüğünde HD+

6,51 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: Snapdragon 439

Snapdragon 439 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 11

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Y20A, Hindistan pazarında satışa sunulmuş durumda. İlerleyen süreçte e-ticaret platformlarına ulaşacak cihazın fiyatı ise 155 dolar (yaklaşık 1.150 TL + vergiler) olarak açıklandı.