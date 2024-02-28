Mobile World Congress 2024 tüm hızıyla devam ediyor ve etkinlikte yeni ürünler peşpeşe tanıtılmaya devam ediyor. Tecno Camon 30 serisi de etkinlikte resmî olarak tanıtılan ürünler arasındaki yerini aldı.
Alışılmışın biraz üstünde bir kalınlığa sahip olan çerçeve her ne kadar biraz göze batsa da Tecno Camon 30 Premier ve Tecno Camon 30 Pro 5G modelleri, alışıldık tasarım diline uygun akıllı telefonlar olarak göze çarpıyor. Cihazın arka kısmında yuvarlak bir adanın üzerinde bulunan kameralar ise telefona biraz daha premium bir hava katmayı başarıyor. Köşeli hatlara sahip olan tasarım oldukça brütalist gözüküyor.
Tecno Camon 30 ve Tecno Camon 30 5G özellikleri
|Tecno Camon 30 5G
|Tecno Camon 30
|İşlemci
|Dimensity 7020
|Helio G99
|Ekran
|6.78-inch AMOLED ekran,
FHD+, 120Hz yenilenme
|6.78-inch AMOLED ekran,
FHD+, 120Hz yenilenme
|RAM
|8 GB
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|256 GB
|Ön Kamera
|50MP
|50MP
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera
2 MP derinlik sensörü
|50 MP ana kamera
2 MP derinlik sensörü
|Batarya
|5000 mAh, 70W hızlı şarj
|5000 mAh, 70W hızlı şarj
|Ek Özellikler
|Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı
|Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı
Tecno Camon 30 Premier 5G Özellikleri
|Camon 30 Pro 5G
|Camon 30 Premier 5G
|İşlemci
|Dimensity 8200 Ultra
|Dimensity 8200 Ultra
|Ekran
|6.78 inç AMOLED, 144Hz yenilenme hızı
|6.78 inç AMOLED, 144Hz yenilenme hızı
|RAM
|8 GB
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|512 GB
|Ön Kamera
|50MP
|50MP
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera
50MP geniş açı kamerası
2 MP derinlik sensörü
|50 MP ana kamera
50MP geniş açı kamerası
2 MP derinlik sensörü
50MP periskop lens
|Batarya
|5000 mAh, 70W hızlı şarj
|5000 mAh, 70W hızlı şarj
|Ek Özellikler
|Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı
|Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı
Camon 30 serisi görsel teknolojilerini yapay zekâ ile destekliyor. Ayrıca bütün modellerin ön tarafında selfieler için bir flash ışığı bulunuyor. Premier modelde ayrıca Tecno'nun PolarAce Imaging System adlı teknolojisi bulunuyor.
Tecno Camon 30 Premiere 5G ve Pro 5G modelleri de serinin köşeli hatlara sahip tasarım dilini taşıyor. Öte yandan bu cihazlar kamera adası ile telefonun rengi uyumlu, bu da daha şık bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca adanın telefonla birleşimi bu modelde bir nebze daha kesintisiz gözüküyor.