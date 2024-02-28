Tecno Camon 30 Premier 5G ve Tecno Camon 30 Pro 5G modelleri, Mobile World Congress 2024'te resmî olarak tanıtıldı.

Mobile World Congress 2024 tüm hızıyla devam ediyor ve etkinlikte yeni ürünler peşpeşe tanıtılmaya devam ediyor. Tecno Camon 30 serisi de etkinlikte resmî olarak tanıtılan ürünler arasındaki yerini aldı.

Alışılmışın biraz üstünde bir kalınlığa sahip olan çerçeve her ne kadar biraz göze batsa da Tecno Camon 30 Premier ve Tecno Camon 30 Pro 5G modelleri, alışıldık tasarım diline uygun akıllı telefonlar olarak göze çarpıyor. Cihazın arka kısmında yuvarlak bir adanın üzerinde bulunan kameralar ise telefona biraz daha premium bir hava katmayı başarıyor. Köşeli hatlara sahip olan tasarım oldukça brütalist gözüküyor.

Tecno Camon 30 ve Tecno Camon 30 5G özellikleri

Tecno Camon 30 5G Tecno Camon 30 İşlemci Dimensity 7020 Helio G99 Ekran 6.78-inch AMOLED ekran,

FHD+, 120Hz yenilenme 6.78-inch AMOLED ekran,

FHD+, 120Hz yenilenme RAM 8 GB 8 GB Depolama 256 GB 256 GB Ön Kamera 50MP 50MP Arka Kamera 50 MP ana kamera

2 MP derinlik sensörü 50 MP ana kamera

2 MP derinlik sensörü Batarya 5000 mAh, 70W hızlı şarj 5000 mAh, 70W hızlı şarj Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı

Tecno Camon 30 Premier 5G Özellikleri

Camon 30 Pro 5G Camon 30 Premier 5G İşlemci Dimensity 8200 Ultra Dimensity 8200 Ultra Ekran 6.78 inç AMOLED, 144Hz yenilenme hızı 6.78 inç AMOLED, 144Hz yenilenme hızı RAM 8 GB 12 GB Depolama 256 GB 512 GB Ön Kamera 50MP 50MP Arka Kamera 50 MP ana kamera

50MP geniş açı kamerası

2 MP derinlik sensörü 50 MP ana kamera

50MP geniş açı kamerası

2 MP derinlik sensörü

50MP periskop lens Batarya 5000 mAh, 70W hızlı şarj 5000 mAh, 70W hızlı şarj Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, stereo ses çıkışı

Camon 30 serisi görsel teknolojilerini yapay zekâ ile destekliyor. Ayrıca bütün modellerin ön tarafında selfieler için bir flash ışığı bulunuyor. Premier modelde ayrıca Tecno'nun PolarAce Imaging System adlı teknolojisi bulunuyor.

Tecno Camon 30 Premiere 5G ve Pro 5G modelleri de serinin köşeli hatlara sahip tasarım dilini taşıyor. Öte yandan bu cihazlar kamera adası ile telefonun rengi uyumlu, bu da daha şık bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca adanın telefonla birleşimi bu modelde bir nebze daha kesintisiz gözüküyor.