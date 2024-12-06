TECNO, üst düzey özelliklerle donattığı katlanabilir ekranlı akıllı telefonu PHANTOM V Fold2'yi Türkiye'ye getirdi. İşte TECNO PHANTOM V Fold2'ye dair bilinmesi gerekenler...

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TECNO, en yeni katlanabilir ekranlı telefonu PHANTOM V Fold2'yi Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Samsung Galaxy Z Fold6'ya rakip olacak telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

TECNO PHANTOM V Fold2, 7.85 inç boyutlu dev bir ekrana sahip. AMOLED yapıdaki bu ekran, 2K+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı değeri ile kusursuz bir deneyim vadediyor. Telefonun kapak kısmında ise 6.42 inç boyutlu FHD+ AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Her iki ekran da 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda TECNO PHANTOM V Fold2

MediaTek'in Dimensity 9000+ işlemcisinden güç alan telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Üstelik bu akıllı telefonda 12 GB sanal RAM desteği de bulunuyor. Android 14 ile çalışan TECNO PHANTOM V Fold2'nin 5.750 mAh kapasiteli bataryası ise 70W hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca bu akıllı telefonda PHANTOM V Pen kalem desteği bulunduğunu da söyleyelim.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman ultra gelişmiş üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. TECNO'nun katlanabilir ekranlı telefonunda 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP de portre odaklı kamera bulunuyor. Bu kamera, yapay zekâ ile destekleniyor.

TECNO PHANTOM V Fold2 teknik özellikleri:

Ekran Dış Ekran: 6.42 inç, FHD+, AMOLED

İç Ekran: 7.85 inç, 2K+, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9000+ RAM 12 GB (+12 GB sanal RAM) Depolama 512 GB Ön Kamera Dış Ekran: 32 MP

İç Ekran: 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 5.750 mAh (70W) İşletim Sistemi Android 14

TECNO PHANTOM V Fold2 Türkiye fiyatı: