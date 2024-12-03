HONOR, sağlamlığa odaklanan yeni akıllı telefonu "X9c Smart"ı duyurdu. Özellikleri de hiç fena olmayan telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "X9c Smart"ı duyurdu. Firmanın bugüne kadarki en sağlam telefonlarından biri olarak karşımıza çıkan X9c, teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

HONOR X9c Smart, 6.8 inç boyutunda 2412 x 1080 piksel çözünürlük sunan TFT LCD ekran ile donatıldı. Delikli bir yapıya sahip olan bu ekran, 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda. HONOR'un açıklamasına göre bu akıllı telefon, 2 metre yüksekten düşmeye bile dayanıklı.

Karşınızda HONOR X9c Smart

HONOR'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 7025-Ultra işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Ayrıca telefonda 8 GB sanal RAM desteği sunuluyor. 35W hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh batarya ile donatılan telefon, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Telefonun ana kamerası 108 MP çözünürlük sunarken, ikinci kamera ise 5 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı için kullanılıyor. HONOR X9c Smart'ın kamera kurulumu, yapay zekâ destekli bir dizi özellik ile desteklenecek.

HONOR X9c Smart teknik özellikleri:

Ekran 6.8 inç, 2412 x 1080 piksel, 850 nit, 120 Hz, TFT LCD İşlemci MediaTek Dimensity 7025-Ultra RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 108 MP (f/1.75) + 5 MP (f/2.2) İşletim Sistemi MagicOS 8.0 (Android 14) Batarya 5.800 mAh (35W)

HONOR X9c Smart'ın fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı da henüz bilinmiyor.