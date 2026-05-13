TECNO POVA Curve 2 5G Mağazalarda Satışa Sunuldu

TECNO’nun yeni telefonu POVA Curve 2 5G, online satış tarafındaki ilgisinin ardından artık fiziksel mağazalarda da kullanıcılarla buluşuyor. Yani artık satın almadan önce mağazada inceleyip karar verebileceksiniz.
Telefon; MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa sunuldu. TECNO’nun açıklamasına göre cihaz, çok yakında Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mağazalarında da kullanıcılarla buluşacak.
Dev batarya bu kez ince bir gövdeyle geliyor
POVA Curve 2 5G’nin en iddialı tarafı, hiç şüphesiz 8.000 mAh bataryası. TECNO, bu bataryanın yoğun kullanımda bile üç güne kadar kullanım sunabildiğini söylüyor. Üstelik bu batarya, 7,42 mm inceliğindeki gövdeye sığdırılmış durumda. Bu da telefonu kâğıt üstünde sıradan büyük bataryalı modellerden ayırıyor.
Ekran tarafında ise 6,78 inçlik kavisli AMOLED panel görüyoruz. 144 Hz yenileme hızı, 4.500 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i koruma gibi özellikler, telefonu yalnızca bataryasıyla değil ekran deneyimiyle de öne çıkarıyor. Özellikle oyun oynayanlar ve sık video izleyenler için bu ekran önemli bir artı olabilir.
TECNO POVA Curve 2 5G özellikleri
|Özellik
|Ekran
|6,78 inç kavisli AMOLED
|Yenileme hızı
|144 Hz
|Çözünürlük
|2364 x 1080 piksel
|Parlaklık
|4.500 nit tepe parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7100 5G
|RAM
|8 GB + 8 GB genişletilmiş RAM
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|13 MP
|Batarya
|8.000 mAh
|Hızlı şarj
|45W
|Yazılım
|Android 16 tabanlı HiOS 16
|Bağlantı
|5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC
|Renkler
|Mistik Mor, Eriyen Gümüş, Fırtına Titanyum
|Kalınlık
|7,42 mm
TECNO’nun paylaştığı bilgilere göre POVA Curve 2 5G, Türkiye’de 26.999 TL fiyatla duyuruldu. Ancak mağaza ve satış kanalına göre fiyatlar değişebiliyor. Ayrıca TECNO, fiziksel mağazalardan yapılacak satın alımlarda kullanıcıları sürpriz hediyelerin beklediğini de açıkladı.