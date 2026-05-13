Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

TECNO POVA Curve 2 5G Mağazalarda Satışa Sunuldu

TECNO POVA Curve 2 5G, fiziksel mağazalarda satışa çıktı. 8.000 mAh batarya, 144 Hz kavisli AMOLED ekran, Dimensity 7100 5G işlemci ve TECNO AI özellikleriyle gelen telefon, segmentinin dikkat çeken modellerinden biri olmaya aday.

TECNO POVA Curve 2 5G Mağazalarda Satışa Sunuldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

TECNO’nun yeni telefonu POVA Curve 2 5G, online satış tarafındaki ilgisinin ardından artık fiziksel mağazalarda da kullanıcılarla buluşuyor. Yani artık satın almadan önce mağazada inceleyip karar verebileceksiniz.

Telefon; MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa sunuldu. TECNO’nun açıklamasına göre cihaz, çok yakında Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mağazalarında da kullanıcılarla buluşacak.

İçerikten Görseller

TECNO POVA Curve 2 5G Mağazalarda Satışa Sunuldu
1778569585_TECNO_POVA_Curve_2_5G_KV

Dev batarya bu kez ince bir gövdeyle geliyor

1778569585_TECNO_POVA_Curve_2_5G_KV

POVA Curve 2 5G’nin en iddialı tarafı, hiç şüphesiz 8.000 mAh bataryası. TECNO, bu bataryanın yoğun kullanımda bile üç güne kadar kullanım sunabildiğini söylüyor. Üstelik bu batarya, 7,42 mm inceliğindeki gövdeye sığdırılmış durumda. Bu da telefonu kâğıt üstünde sıradan büyük bataryalı modellerden ayırıyor.

Ekran tarafında ise 6,78 inçlik kavisli AMOLED panel görüyoruz. 144 Hz yenileme hızı, 4.500 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i koruma gibi özellikler, telefonu yalnızca bataryasıyla değil ekran deneyimiyle de öne çıkarıyor. Özellikle oyun oynayanlar ve sık video izleyenler için bu ekran önemli bir artı olabilir.

TECNO POVA Curve 2 5G özellikleri

Özellik
Ekran 6,78 inç kavisli AMOLED
Yenileme hızı 144 Hz
Çözünürlük 2364 x 1080 piksel
Parlaklık 4.500 nit tepe parlaklık
İşlemci MediaTek Dimensity 7100 5G
RAM 8 GB + 8 GB genişletilmiş RAM
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 8.000 mAh
Hızlı şarj 45W
Yazılım Android 16 tabanlı HiOS 16
Bağlantı 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC
Renkler Mistik Mor, Eriyen Gümüş, Fırtına Titanyum
Kalınlık 7,42 mm

TECNO’nun paylaştığı bilgilere göre POVA Curve 2 5G, Türkiye’de 26.999 TL fiyatla duyuruldu. Ancak mağaza ve satış kanalına göre fiyatlar değişebiliyor. Ayrıca TECNO, fiziksel mağazalardan yapılacak satın alımlarda kullanıcıları sürpriz hediyelerin beklediğini de açıkladı.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

7500 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon HONOR Play 80 Plus Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Akıllı Telefon Telefon Fiyat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com