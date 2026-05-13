8000 mAh batarya ve 144 Hz ekran gibi özelliklerle gelen TECNO POVA Curve 2 5G, Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Öne çıkan telefon üreticilerinden biri olan TECNO, farklı segmentlerden sunduğu telefonlarıyla ülkemizde de ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise şirket, yeni bir telefonunu daha ülkemize getirdi. İnce tasarımıyla dikkat çeken TECNO PVA Curve 2 5G, Türkiye’de satışa sunuldu.

Ultra ince tasarımı, dev bataryası ve yüksek performansı ile dikkat çeken model, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa çıktı. Cihaz, arka tarafında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önünde ise çok ince çerçeveli kavisli delikli ekran ile geliyor. Yalnızca 7,42 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Ağırlığı ise 195 gram.

TECNO POVA Curve 2 5G fiyatı ne kadar?

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 26.999 TL

TECNO POVA Curve 2 5G neler sunuyor?

Telefonda 144 Hz yenileme hızına 1080x2364 piksel çözünürlüğe, 4500 nit parlaklığa sahip 6,78 inç boyutunda kavisli AMOLED ekran var. Telefon, MediaTek’in Dimensity 7100 işlemcisinden güç alıyor. 8/12 GB RAM ve 256 GB depolama ona eşlik ediyor.

Arka tarafta 50 MP ve 2 MP’lik kameralar var. Önde ise 13 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Telefon 8000 mAh’lik 45W hızlı şarj ile gelen devasa bir bataryaya sahip. Kutudan Android 16 tabanlı HiOS 16 ile çıktığını belirtelim.

TECNO POVA Curve 2 5G teknik özellikleri