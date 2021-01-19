Çinli Tecno, Türkiye'ye 25 Milyon Dolarlık Yatırım Yapacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'ye yatırım kararı aldı. Şirkete 25 milyon dolara patlayacak bu yatırımla Tecno markalı telefonlar, İstanbul Pendik'teki tesiste üretilecek. Ayrıca Türk Malı ilk Tecno telefonun mart ayında hazır olacağı ifade ediliyor.

Çinli bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Tecno, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte şirket, Türkiye'deki üretim ve satış operasyonları için 25 milyon dolar gibi ciddi bir harcama yapacak. Planlamaların tamamlandığını ifade eden kaynaklar, Tecno'nun mart ayı içinde Türkiye'de üretilmiş ilk modelini duyuracağını ifade ediyorlar.

Tecno, Türkiye'de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. İşte bu şirket, 2021 yılında Türkiye'de ürettiği akıllı telefonlarla vatandaşlara ulaşmaya başlayacak.

Tecno'nun üretim tesisi, Pendik'te olacak

Edinilen bilgilere göre Tecno, ülkemizdeki üretim tesisini Pendik'te kuracak. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte üretime başlayacak olan şirket, az önce de belirttiğimiz gibi mart ayında yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Bu akıllı telefonun Türkiye'deki tüketicilere hitap edeceği, beklentileri karşılayacağı ifade ediliyor. Modelle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmasak da Tecno'nun "Made in Turkey" imzalı telefonun orta segmentte olmasını bekleyebiliriz.

Aslına bakacak olursak Tecno, aralık ayından beri Türkiye'de olan bir şirket. Tecno'nun internet sitesine baktığımızda, "Spark 6", "Camon 16 Premier" ve Pova isimli telefonların satın alınabildiğini görüyoruz. Telefonların özelliklerine baktığımızda ise her üç modelde de MediaTek işlemciler, dörtlü kamera kurulumları ve 128 GB depolama alanları gibi ortak özelliklere denk geliyoruz. Telefonların fiyatları ise 2.800 TL ila 4.000 TL aralığında değişiyor. Son olarak, bu telefonların Tecno Türkiye garantili olduğunu da belirtelim.