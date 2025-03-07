Yeni bir çalışma, tek gece bile uykusuz kalmanın bağışıklık sistemini altüst edebildiğini ortaya koydu.

Uykunun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bazen çok fazla işimizin olduğu durumlarda gece uykusunu azalttığımız olabiliyor. Yeni bir araştırma ise bu küçük uyku eksikliğinin bile çok ciddi sonuçlara neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışmaya göre 1 gece bile uykusuz kalmak, insanların bağışıklık sistemini değiştirerek olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bulguların The Journal of Immunology’de yayımlandığını belirtelim.

Tek gecelik uyku eksikliği; obezite, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sonuçlara yol açabilir

Kuveyt’ten bilim insanları, uyku yoksunluğunun monositler gibi dolaşımdaki bağışıklık hücreleri üzerindeki etkileri anlamaya çalışmak için bu araştırmayı gerçekleştirdiler. 276 yetişkinin katıldığı deneylerde bağışıklık sistemindeki değişiklikler bu şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Sonuçlarda, tek gece bile uyku eksikliği yaşayanların bağışıklık sisteminin altüst olduğu görüldü. Hatta bu kişilerde; obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskinin arttığı bile gözlemlendi.

Çalışmada zayıf ve obez katılımcılar yer aldı. Bir testte zayıf, sağlıklı yetişkinler 24 saat uyku yoksunluğu yaşadı ve kan örnekleri verdi. Bu örnekler, birkaç gün düzgün uyku uyuduktan sonra alınan örneklerle karşılaştırıldı. Sonuçlarda, zayıf ve sağlıklı olarak nitelendirilen kişilerin sadece 1 günlük uyku yetersizliği nedeniyle bağışıklık profillerinin obez katılımcılara benzer olduğu görüldü.

Kısacası sonuçlar, tek gecelik bir uykunun bile çok önemli olduğunun altını çiziyor. Çözümü ise basit. Herkesin yeteri kadar gece uykusu çekmesi gerek. Tabii ki günümüzde çoğu insanın yoğun olduğunu düşündüğümüzde bu pek mümkün değil.