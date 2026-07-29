Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Tek Soruluk Dev Anket: Hangi Tarayıcıyı Kullanıyorsunuz?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki sorumuz ise "Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz?"

Tek Soruluk Dev Anket: Hangi Tarayıcıyı Kullanıyorsunuz?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İnternet evrenine açılan kapımız, dijital dünyadaki adımlarımızın en yakın tanığı şüphesiz ki internet tarayıcılarımız. Gün içinde farkında olmadan defalarca tıkladığımız, iş akışımızdan kişisel alışkanlıklarımıza kadar tüm dijital hayatımızı emanet ettiğimiz tarayıcılar; hız, güvenlik, sistem kaynağı kullanımı ve sunduğu ek özelliklerle kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor.

Webtekno olarak her hafta düzenlediğimiz "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde bu hafta, teknoloji dünyasının en köklü ve bitmeyen rekabetlerinden birini masaya yatırdık ve sizlere sorduk.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Tek Soruluk Dev Anket: Hangi Tarayıcıyı Kullanıyorsunuz?
2
2

Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Sonuçlara göre Chrome hâlâ tartışmasız lider

2

Üç farklı platformda toplam 5.300'den fazla oy kullanılan anketimizde 2026'da Chrome hâlâ tartışmasız lider konumunda. Peki kullanıcılar neden Chrome'u tercih etmeye devam ediyor?

  • Alışkanlık ve Ekosistem: Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Chrome kullanımını "alışkanlık" ve "ekosistem senkronizasyonu" ile açıklıyor.
  • Cihaz Bazlı Bölünme: Birçok kullanıcı bilgisayarda ve mobilde farklı tarayıcılar kullandığını belirtiyor. Örneğin PC’de Edge veya Chrome tercih edilirken, mobilde Samsung Internet veya Safari ön plana çıkıyor.
  • Gizlilik ve Özelleştirme Arayışı: Anket seçeneklerinde yer almamasına rağmen yorumlarda Firefox, Zen Browser, Librewolf, Floorp ve Arc Browser gibi alternatif ve gizlilik odaklı tarayıcıları kullanan hatırı sayılır bir kitle dikkat çekti.
  • Reklam Engelleme ve Performans: Brave ve Opera tercih eden kullanıcılar, özellikle dâhili reklam engelleyici, arka planda video oynatabilme ve kaynak (RAM/CPU) tasarrufu gibi pratik çözümleri gerekçe gösteriyor.

Ezcümle:

2

Takipçilerimizin yanıtları gösteriyor ki Chrome hâlâ Türkiye'de pazarın lideri ve alışkanlıkların merkezi durumunda ancak kullanıcılar artık tek bir seçeneğe mahkum değil; oyun oynarken, iş yaparken veya gizlilik odaklı gezintilerde farklı tarayıcıları hibrit bir şekilde kullanma eğilimi hızla artıyor.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok kullandığınız tarayıcı hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

WhatsApp'a Harika 4 Yeni Özellik Geldi: İşte Bilmeniz Gerekenler

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

Google Maps'e Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme Geliyor: Artık "Aklınızı Okuyacak"

iOS 27, Fotoğraflar Uygulamasına Herkesin İstediği O Özelliği Getiriyor

iOS 27, Fotoğraflar Uygulamasına Herkesin İstediği O Özelliği Getiriyor

S Sport, Disney+'a Dahil Oluyor! İşte Geleceği Tarih

S Sport, Disney+'a Dahil Oluyor! İşte Geleceği Tarih

WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)

WhatsApp, Özel Emoji Tepkilerini Test Etmeye Başladı (O Standart 6 Emojiden Kurtuluyoruz)

Instagram, Meta Akıllı Gözlüklerle Gizlice İnsanları Kaydedip Paylaşan Hesapları Engellemeye Başladı

Instagram, Meta Akıllı Gözlüklerle Gizlice İnsanları Kaydedip Paylaşan Hesapları Engellemeye Başladı

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasındaki Sohbetlere Büyük Tasarım Değişikliği Geliyor!

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasındaki Sohbetlere Büyük Tasarım Değişikliği Geliyor!

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

Onlyfans Nedir? Nasıl Üye Olunur? Ücretli mi?

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

Boşuna 'Yıldız' Değil: Mercedes'lerdeki Mühendislik Harikası Silecek Detayı

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Uygun Fiyatlı Ama Premium Görünen 6 Otomobil

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com