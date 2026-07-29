Tek Soruluk Dev Anket: Hangi Tarayıcıyı Kullanıyorsunuz?

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki sorumuz ise "Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz?"

İnternet evrenine açılan kapımız, dijital dünyadaki adımlarımızın en yakın tanığı şüphesiz ki internet tarayıcılarımız. Gün içinde farkında olmadan defalarca tıkladığımız, iş akışımızdan kişisel alışkanlıklarımıza kadar tüm dijital hayatımızı emanet ettiğimiz tarayıcılar; hız, güvenlik, sistem kaynağı kullanımı ve sunduğu ek özelliklerle kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor.

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Webtekno olarak her hafta düzenlediğimiz "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde bu hafta, teknoloji dünyasının en köklü ve bitmeyen rekabetlerinden birini masaya yatırdık ve sizlere sorduk.

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Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Sonuçlara göre Chrome hâlâ tartışmasız lider

Üç farklı platformda toplam 5.300'den fazla oy kullanılan anketimizde 2026'da Chrome hâlâ tartışmasız lider konumunda. Peki kullanıcılar neden Chrome'u tercih etmeye devam ediyor?

Alışkanlık ve Ekosistem : Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Chrome kullanımını "alışkanlık" ve "ekosistem senkronizasyonu" ile açıklıyor.

: Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu Chrome kullanımını "alışkanlık" ve "ekosistem senkronizasyonu" ile açıklıyor. Cihaz Bazlı Bölünme : Birçok kullanıcı bilgisayarda ve mobilde farklı tarayıcılar kullandığını belirtiyor. Örneğin PC’de Edge veya Chrome tercih edilirken, mobilde Samsung Internet veya Safari ön plana çıkıyor.

: Birçok kullanıcı bilgisayarda ve mobilde farklı tarayıcılar kullandığını belirtiyor. Örneğin PC’de Edge veya Chrome tercih edilirken, mobilde Samsung Internet veya Safari ön plana çıkıyor. Gizlilik ve Özelleştirme Arayışı : Anket seçeneklerinde yer almamasına rağmen yorumlarda Firefox, Zen Browser, Librewolf, Floorp ve Arc Browser gibi alternatif ve gizlilik odaklı tarayıcıları kullanan hatırı sayılır bir kitle dikkat çekti.

: Anket seçeneklerinde yer almamasına rağmen yorumlarda Firefox, Zen Browser, Librewolf, Floorp ve Arc Browser gibi alternatif ve gizlilik odaklı tarayıcıları kullanan hatırı sayılır bir kitle dikkat çekti. Reklam Engelleme ve Performans: Brave ve Opera tercih eden kullanıcılar, özellikle dâhili reklam engelleyici, arka planda video oynatabilme ve kaynak (RAM/CPU) tasarrufu gibi pratik çözümleri gerekçe gösteriyor.

Ezcümle:

Takipçilerimizin yanıtları gösteriyor ki Chrome hâlâ Türkiye'de pazarın lideri ve alışkanlıkların merkezi durumunda ancak kullanıcılar artık tek bir seçeneğe mahkum değil; oyun oynarken, iş yaparken veya gizlilik odaklı gezintilerde farklı tarayıcıları hibrit bir şekilde kullanma eğilimi hızla artıyor.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok kullandığınız tarayıcı hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!