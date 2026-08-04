Tek Soruluk Dev Anket: Oyunları Hangi Platformda Oynuyorsunuz?

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki sorumuz ise "Oyunları hangi platformda oynuyorsunuz?"

Oyun dünyası son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Bir yanda devasa güçteki el konsolları ve akıllı telefonlar, diğer yanda oturma odalarının başköşesini süsleyen nesil konsolları; en üstte ise özelleştirme imkânı ve yüksek performansıyla PC'ler… Peki, Türkiye’deki oyun tutkunları tercihlerini hangi platformdan yana kullanıyor?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Webtekno olarak her hafta düzenlediğimiz "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde bu hafta takipçilerimize tam da bu soruyu yönelttik: "Oyunları hangi platformda oynuyorsunuz?"

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Çoğunluk PC'de oynamaya devam ediyor

Üç platformda da PC açık ara farkla birinci sırada yer aldı. Instagram’da %71, LinkedIn’de %62 ve X’te %55,9 oranında tercih edilen PC’nin bu kadar domine etmesinin arkasında birden fazla neden yatıyor:

Kullanıcılar (özellikle X ve Instagram yorumlarında) PC platformunda oyun fiyatlarının ve mod desteğinin daha erişilebilir olduğunu söylüyor.

Birçok takipçimiz, PC oyunlarında Türkçe yama ve topluluk desteklerinin çok daha kolay entegre edilmesini büyük bir avantaj olarak görüyor.

"Daha fazla FPS" ve daha yüksek grafik özgürlüğü, PC seçenlerin en sık dile getirdiği teknik sebepler arasında yer alıyor.

Ezcümle:

Kısaca özetlemek gerekirse Türkiye'deki oyun severlerin ezici bir çoğunluğu PC platformunu tercih ediyor. PC'nin liderliğinde uygun oyun fiyatları, Türkçe yama/mod desteği ve yüksek performans gibi etkenler öne çıkıyor.

Koltuğuna kurulup konforlu ve pratik bir deneyim yaşamak isteyenler konsolları ikinci sıraya taşırken; mobil ve el konsolları daha çok hızlı tüketim veya niş bir kitleye hitap eden alternatifler olarak geride kalıyor.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz oyunları en çok hangi platformda oynuyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!