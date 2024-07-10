Bir Zamanların Efsane Teknoloji Mağazalarından Biriydi: Electro World Neden Sessizce Aramızdan Ayrıldı?

3 dk okuma süresi
3
0
0
0
0
Zamanında teknoloji severlerin uğrak noktası olan Electro World bir süre sonra sessizce aramızdan ayrıldı. Bu içerikte bu sessiz ayrılığın perde arkasına göz atacağız.

Electro World, bir zamanlar Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji meraklılarının en sevdiği teknoloji mağazalarından biriydi.

İngiliz elektronik mağazacılık devi Dixons ve Esas Holding iş birliğiyle, Türkiye’deki ilk mağazasını 2007 yılında Bursa’da açan Electro World, zaman içerisinde ürün çeşitliliği, geniş mağaza ağı ve cazip kampanyalarıyla ün kazanmış ve mağaza sayısını arttırarak büyümeyi başarmıştı.

Ancak büyük umutlarla başlayan bu serüvende güçlü rakiplerin baskısı yadsınamaz seviyedeydi.

electro world

Teknoloji mağazacılığı, Teknosa, Bimeks ve Vatan Bilgisayar gibi güçlü rakiplerin olduğu bir sektördü.

Rekabetin oldukça sıkı olduğu bu piyasada işler Electro World için hiç de kolay olmayacaktı.

O dönem başta Bimeks olmak üzere rakiplerinin hem agresif fiyat politikaları hem de geniş ürün yelpazeleriyle piyasada sağlam bir yer edinmesi Electro World’ü bu devlerle rekabet edebilmek için sürekli olarak indirimler yapmak zorunda bıraktı.

Ancak, sürekli fiyat kırmak sürdürülebilir bir strateji değildi ve bu indirimler markanın kâr marjını daha da düşürerek şirketin mali yapısını zayıflattı.

Mali yapısında çatırdamalar olan şirket Türkiye piyasasındaki ekonomik dalgalanmalardan da ciddi şekilde etkilendi.

Electro world

Elektronik ürünlerin büyük bir kısmı ithal edildiğinden, döviz kurundaki artışlar doğal olarak maliyetleri yükseltiyordu.

Bu durum da Electroworld'ün rekabet gücünü daha da zayıflattı.

Buna ek olarak, Electro World'ün Türkiye'deki operasyonlarında yaşadığı lojistik ve tedarik zinciri sorunları, yanlış mağaza konumlandırmaları, yüksek kiralar vb. durumlar şirket için daha da problematik bir durum yaratarak gitgide harlanan rekabetin karşısında markayı savunmasız bırakıyordu.

En sonunda Electro World bu sorunlara dayanamayarak Bimeks’e teslim oldu ve 2013 yılında Bimeks tarafından 6 milyon liraya satın alındı.

Şirketlerle ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Bir Dönem Oldukça Popüler Olan Bimeks, Kliksa Gibi Pek Çok Teknoloji Mağazası Nereye Kayboldu?
İLGİLİ HABER

Bir Zamanların Devleri Olsalar da Sonunda İflas Bayrağını Çeken 23 Türk Şirketi
İLGİLİ HABER

Koç Holding’in Nadir Başarısızlıklarından: Arstil Mobilya Bir Anda Nasıl Sanki Hiç Var Olmamış Gibi Ortadan Kayboldu?
İLGİLİ HABER

Vestel’in Ürettiği Yerli ve Millî Akıllı Telefon "Venüs" Ne Oldu da Piyasadan Silindi?
İLGİLİ HABER

Koç Holding'in Bilinmeyen Ortağı Lütfü Doruk'un Hikâyesi (Vehbi Koç, Koç Holding'i Tek Başına Kurmamış!)
İLGİLİ HABER

Koç ve Sabancı'nın, Garanti Bankası'nı Almak İçin Yaptıkları Soğuk Savaşın Az Bilinen Öyküsü
İLGİLİ HABER

Sabancı’nın En Büyük Pişmanlığının Öyküsü: Yatırımcıların Göz Bebeği SASA Nasıl Oldu da Sabancı Holding Tarafından Satıldı?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
3
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler