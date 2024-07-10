Zamanında teknoloji severlerin uğrak noktası olan Electro World bir süre sonra sessizce aramızdan ayrıldı. Bu içerikte bu sessiz ayrılığın perde arkasına göz atacağız.

Electro World, bir zamanlar Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji meraklılarının en sevdiği teknoloji mağazalarından biriydi.

İngiliz elektronik mağazacılık devi Dixons ve Esas Holding iş birliğiyle, Türkiye’deki ilk mağazasını 2007 yılında Bursa’da açan Electro World, zaman içerisinde ürün çeşitliliği, geniş mağaza ağı ve cazip kampanyalarıyla ün kazanmış ve mağaza sayısını arttırarak büyümeyi başarmıştı.

Ancak büyük umutlarla başlayan bu serüvende güçlü rakiplerin baskısı yadsınamaz seviyedeydi.

Teknoloji mağazacılığı, Teknosa, Bimeks ve Vatan Bilgisayar gibi güçlü rakiplerin olduğu bir sektördü.

Rekabetin oldukça sıkı olduğu bu piyasada işler Electro World için hiç de kolay olmayacaktı.

O dönem başta Bimeks olmak üzere rakiplerinin hem agresif fiyat politikaları hem de geniş ürün yelpazeleriyle piyasada sağlam bir yer edinmesi Electro World’ü bu devlerle rekabet edebilmek için sürekli olarak indirimler yapmak zorunda bıraktı.

Ancak, sürekli fiyat kırmak sürdürülebilir bir strateji değildi ve bu indirimler markanın kâr marjını daha da düşürerek şirketin mali yapısını zayıflattı.

Mali yapısında çatırdamalar olan şirket Türkiye piyasasındaki ekonomik dalgalanmalardan da ciddi şekilde etkilendi.

Elektronik ürünlerin büyük bir kısmı ithal edildiğinden, döviz kurundaki artışlar doğal olarak maliyetleri yükseltiyordu.

Bu durum da Electroworld'ün rekabet gücünü daha da zayıflattı.

Buna ek olarak, Electro World'ün Türkiye'deki operasyonlarında yaşadığı lojistik ve tedarik zinciri sorunları, yanlış mağaza konumlandırmaları, yüksek kiralar vb. durumlar şirket için daha da problematik bir durum yaratarak gitgide harlanan rekabetin karşısında markayı savunmasız bırakıyordu.

En sonunda Electro World bu sorunlara dayanamayarak Bimeks’e teslim oldu ve 2013 yılında Bimeks tarafından 6 milyon liraya satın alındı.

Şirketlerle ilgili diğer içeriklerimiz: