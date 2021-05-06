9 Mayıs Anneler Günü için hediyenize hala karar veremediniz mi? Sizin için annelerimizin işlerini kolaylaştıracak teknolojik hediyeleri sıraladık.

Biliyoruz, annelerimize sevgimizi kanıtlamak için hediye şart değil. Ancak hayatlarını kolaylaştıracak ya da renk katacak ince düşünülmüş bir hediyeye onlar da hayır diyemezler.

Teknolojik ürünler de bunu yapmanın en pratik yollarını sunuyor aslında. Ev temizliğinde onlara yardımcı olabilecek robot süpürgeler ya da hareketli bir yaşam tarzına sahiplerse taşınabilir aksesuarlar…

Sağlığına dair her türlü bilgiyi anında takip edebileceği akıllı saat: Samsung Galaxy Watch 3:

Fiyatı: 2149 TL

Samsung Tizen işletim sistemine sahip ve Android telefonlarla uyumlu olarak çalışabilen bu akıllı saat, annenizin kişisel sağlık bilgilerini anlık olarak takip etmenisini sağlıyor. Günlük egzersiz programlarını hatırlatabiliyor. Ayrıca telefonu eline almadan akıllı saat üzerinden sizlerle görüşebilir, gelen mesajları okuyabilir, yanıt verebilir. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı robot süpürge: ANKER Eufy RoboVac 35C

Fiyatı: 1749 TL

Tek şarj ile 100 dakika boyunca etrafın tozunu olabilen ve 24 W çekiş gücüne sahip olan Eufy robot süpürgenin temizlik sınırlarını akıllı telefon uygulaması üzerinden belirlemek mümkün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kollarınızı yormayacak kadar hafif olan, yüksek buhar basıncına sahip ütü: Philips Azur

Fiyatı: 649 TL

Normalde buharlı ütülerin fazlası ile ağır olması, ütü yaparken yorulmalara neden olabilir. Sadece 1,6 kilogramlık ağırlığı ile Philips Azur’un bu konuda olumlu yorumlar aldığını söylemek gerek. Hem annenizin hem de ona destek olurken sizin daha az yorulmanız için ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Rahatlıkla temizlenebilen filtreye sahip kahve makinesi: BOSCH TKA

Fiyat: 449 TL

Aynı anda 15 fincanlık kahve yapabilen Bosch TKA kahve makinesi, kolay temizlenebilir filtresi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda aromalı kahveler de yapmam mümkün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çantalarında taşıyabilecekleri kaliteli bir kablosuz kulaklık: Philips TAT2205

Fiyatı: 379 TL

Su sıçralamalarına karşı dayanıklı olan Philips’in bu kulaklığı, fiyat performans açısından en ideal seçeneklerden birisi. 6 mm’lik ses sürücüsü, annenizin hem gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilir hem de iyi bir müzik deneyimi sağlayabilir. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer anneniz bilgisayar başında bir işe sahipse: Aynı anda 3 cihaza bağlanabilen kablosuz klavye LOGITECH K380

Fiyatı: 269 TL

Aynı anda 3 ayrı cihazı kontrol edebilen bu klavye ile masa üzerindeki bilgisayar, tablet ve telefonda tüm yazışmaları yapmak mümkün. Böylece anneniz çalışırken tüm cihazlara bağlanabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli hatıralarınızı içerisine koyup kendisine sürpriz yapabileceğiniz, iPhone girişli depolama birimi: Sandisk UFM 32 GB

Fiyatı: 189 TL

USB 3.0 desteği ile daha uzun ömürlü ve hızlı bir kullanım vadeden bu USB bellek, anneniz ile güzel hatıralarınızı harici bir şekilde saklamanıza ve korumanıza olanak tanıyor. Ayrıca ürünü iPhone ve iPad’e doğrudan takarak içerisindeki bilgileri görüntülemek mümkün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Annenize her zaman ve her yerde ulaşabilin diye: SAMSUNG 10.000 mAh powerbank

Fiyatı: 119 TL

Type-C girişe sahip bu power bank ile aynı anda iki farklı cihazı şarj etmek mümkün. Ayrıca metal alaşım gövdesi sayesinde uzun süreler boyunca kullanılabilir. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.