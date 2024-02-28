Çoğunu Her Gün Kullandığınız Bu Teknolojik Ürün Parçalarının Kaçının İsmini Bilebilirsin? [TEST]

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"Teknolojiden anlarım!" diyenler buraya, her gün kullandığımız teknolojik ürünlerin parçalarının isimlerinden kaçını bilebilirsin?

Sizin için hazırladığımız 10 farklı sorudan oluşan, içinde teknolojik ürünlerden parçaların bulunduğu bu testte kendinizi sınamaya hazır mısınız?

Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda bekliyor olacağız. Kendinize güveniniz tamsa haydi hemen teste geçelim!

İlk soru kolay olsun madem. Görseldeki parçanın adı ne olabilir?

ram

A) Anakart

B) RAM

C) CPU

D) GPU

Cevap için tıkla!

Yine sizi çok zorlamayacak bir parçayla devam ediyoruz. İsmi nedir?

işlemci

A) İşlemci

B) Ekran kartı

C) Ses kartı

D) SSD

Cevap için tıkla!

"Teknoloji tutkunuyum." diyerek teste geldiyseniz bunu bilirsiniz zaten. Ne olabilir?

ekran kartı

A) SSHD

B) İşlemci soğutma

C) Laptop soğutucu

D) Ekran kartı

Cevap için tıkla!

Yavaştan zorlaştıralım mı? Bu küçük parçanın ismini biliyor musunuz?

eeprom çift

A) Eeprom çip

B) Bill Gates'in insanlara taktığı çip

C) Güney köprüsü

D) Sensör

Cevap için tıkla!

Bir çeşit akım kaynağı olan bu parçanın ismi ne dersiniz?

indüktör

A) SoC

B) Ferrit boncuk

C) İndüktör

D) Osilatör

Cevap için tıkla!

Bu parçayı daha önce görmüş müydünüz? Adı ne olabilir?

ses kartı

A) Ethernet kartı

B) Anakart

C) SCSI kart

D) Ses kartı

Cevap için tıkla!

Telefonlarımızda bulunan bu parçanın adı ne olabilir?

telefon parçaları

A) Soket

B) Titreşim motoru

C) Trackball

D) Dahili flaş

Cevap için tıkla!

Sinyal üretmeye yarayan bu parçanın adı ne peki?

bilgisayar parçaları

A) Kristal osilatör

B) BIOS

C) Fax modem kartı

D) ROM

Cevap için tıkla!

Sürekli gördüğümüz bu parçanın ismini biliyor muyuz?

kablo

A) Kablo kılıfı

B) Filaman

C) Ferrit boncuk

D) TTR

Cevap için tıkla!

Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Telefonumuzu şarj etmek için gereken bu küçük parçanın adı ne?

soket

A) Soket

B) Adaptör

C) Voltaj regülatörü

D) Transformatör

Cevap için tıkla!

Kaç tanesini doğru bildiniz? Kendine güvenen yorumlara yazsın!

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