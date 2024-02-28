Sizin için hazırladığımız 10 farklı sorudan oluşan, içinde teknolojik ürünlerden parçaların bulunduğu bu testte kendinizi sınamaya hazır mısınız?
Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda bekliyor olacağız. Kendinize güveniniz tamsa haydi hemen teste geçelim!
İlk soru kolay olsun madem. Görseldeki parçanın adı ne olabilir?
A) Anakart
B) RAM
C) CPU
D) GPU
Yine sizi çok zorlamayacak bir parçayla devam ediyoruz. İsmi nedir?
A) İşlemci
B) Ekran kartı
C) Ses kartı
D) SSD
"Teknoloji tutkunuyum." diyerek teste geldiyseniz bunu bilirsiniz zaten. Ne olabilir?
A) SSHD
B) İşlemci soğutma
C) Laptop soğutucu
D) Ekran kartı
Yavaştan zorlaştıralım mı? Bu küçük parçanın ismini biliyor musunuz?
A) Eeprom çip
B) Bill Gates'in insanlara taktığı çip
C) Güney köprüsü
D) Sensör
Bir çeşit akım kaynağı olan bu parçanın ismi ne dersiniz?
A) SoC
B) Ferrit boncuk
C) İndüktör
D) Osilatör
Bu parçayı daha önce görmüş müydünüz? Adı ne olabilir?
A) Ethernet kartı
B) Anakart
C) SCSI kart
D) Ses kartı
Telefonlarımızda bulunan bu parçanın adı ne olabilir?
A) Soket
B) Titreşim motoru
C) Trackball
D) Dahili flaş
Sinyal üretmeye yarayan bu parçanın adı ne peki?
A) Kristal osilatör
B) BIOS
C) Fax modem kartı
D) ROM
Sürekli gördüğümüz bu parçanın ismini biliyor muyuz?
A) Kablo kılıfı
B) Filaman
C) Ferrit boncuk
D) TTR
Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Telefonumuzu şarj etmek için gereken bu küçük parçanın adı ne?
A) Soket
B) Adaptör
C) Voltaj regülatörü
D) Transformatör
Kaç tanesini doğru bildiniz? Kendine güvenen yorumlara yazsın!
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