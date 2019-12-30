Telefon Fabrika Ayarları Sıfırlama İşlemi Zararlı mı?

iPhone(iOS) ve Android akıllı telefonlarda, fabrika ayarları sıfırlama işlemi zararlı mı sorusu birçok kişinin aklına gelmiştir. Telefonlarda yaşanan hangi problemler için fabrika ayarlarına dönmeliyiz? Bu işlem gerçekten güvenli mi, sorularının cevaplarını veriyoruz.

Android ve iPhone(iOS) işletim sistemli akıllı telefonlarda fabrika ayarlarına dönme işlemi bazen hayat kuratırıcı olabiliyor. Özellikle bir türlü çözülmeyen sorunları gidermek için telefon fabrika ayarları sıfırlama seçeneğini düşünebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda fabrika ayarlarına dönme işlemi farklı yollardan yapılıyor. Hem fabrika ayarlarına nasıl dönebileceğinize hem de aklınıza gelebilecek soruların cevaplarını da açıklıyoruz.

Öncelikle Android ve iOS’ta telefon fabrika ayarları sıfırlama işlemi yapmadan önce kişisel bilgileriniz, fotoğraflarınız veya rehberiniz gibi korumak istediğiniz verilerin yedeklerini almayı unutmayın. Fotoğraflarınızı bilgisayara veya Android için Google Fotoğraflar’a, iOS için de iCloud’a yedekleyebilirsiniz. Rehberiniz için de operatörlerin sağladığı hizmetleri kullanabilirsiniz.

Android telefonlarda fabrika ayarlarına sıfırlama:

Ayarlar’a girin,

Sistem, Gelişmiş, Sıfırlama Seçenekleri ’ne dokunun,

’ne dokunun, Tüm verileri sil seçeneğini seçin. Ardından da Telefonu sıfırla seçeneğine dokunun,

seçeneğine dokunun, Depolama alanındaki tüm verileri silmek için Her şeyi sil seçeneğine dokunun,

seçeneğine dokunun, Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra telefon yeniden başlayacak. Kurulumu yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz.

iPhone(iOS) telefon fabrika ayarları sıfırlama:

Ayarlar’a girin.

Gelen ekrandan Genel’e girin.

Sayfanın en aşağısına inerek Sıfırla seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil seçeneğine dokunun.

Şimdi sil seçeneğine dokunun. Parola koruması varsa parolanızı girin.

Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek zararlı mı?

Aslında bu telefonlarına format atmak isteyenlerin akıllarına gelen ilk soru. Telefonu fabrika ayarlarına döndürmek, telefonu aldığınız ilk günden sonra yaptığınız neredeyse tüm değişiklikleri silmek anlamına geliyor. Yani telefonun çalışmasını sağlayan tüm yazılımlara dokunulmuyor. Bu nedenle bu sorunun cevabı kesinlikle zararlı değil olacaktır. Hatta birkaç ayda bir yapmak yararlı bile olabilir.

Telefonu sıfırlama işlemi fotoğraflarınız, videolarınız kişisel bilgileriniz, rehberiniz ve daha sonradan eklenen uygulamalar gibi birçok veriyi siliyor. Sizi telefonu satın aldığınız ilk güne geri götürüyor. Bu nedenle fabrika ayarlarına dönmeden önce kişisel dosyalarınızı ve verileriniz konusunda mutlaka yedekleme yapmalısınız. Bunu dilerseniz bir SD karta veya bilgisayarınıza aktararak yapabilirsiniz.

Hangi nedenlerle telefonu fabrika ayarlarına döndürmemiz gerekir?

Yazılımsal bir arızayı gidermek için,

Virüslü dosyaları veya kaldırılması zor olan uygulamaları silmek için,

Cihazı ilk günkü ayarlara geri getirmek için,

Depolama alanını temizlemek için,

Kişisel bilgilerinizi silmek için,

Telefonda meydana gelen her problem için telefonu ilk günkü ayarlarına döndürme işlemini yapmanıza gerek yok. Ancak yukarıdaki maddelerde yer alan durumlardan birini yaşıyorsanız, çözüm için telefon fabrika ayarları sıfırlama işlemi yapmanız gerekebilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu tamamen güvenli bir yöntemdir ve kesin bir çözüm almanızı sağlayabilir.

İnternetten indirdiğimiz bir dosyadan telefona virüs bulaşma ihtimali bir hayli yüksek. Bu durumda hem kişisel bilgileriniz tehlikeye giriyor hem de kötü amaçlı yazılımlar nedeniyle telefon neredeyse kullanılamaz hale geliyor. Bu durumda indirdiğiniz dosyayı silmek çözüm olmayabilir. Telefondaki diğer dosyalara da yayılan virüsü temizlemek için en doğru yöntem telefonu fabrika ayarlarına geri döndürmek olacaktır.

Virüsler sadece indirdiğimiz dosyalardan değil, aynı zamanda uygulamalardan da bulaşabilir. Play Store’da sayamayacağımız kadar çok uygulama var. Bu uygulamaların hepsinin temiz olduğunu söylemek de imkânsız. Eğer virüslü bir uygulama indirirseniz, bu uygulamayı kaldırmak da ayrı bir sorun oluyor. İşte bu tarz durumlarda da fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

Yazılımsal hatalar en çok baş ağrıtan sorunlardan biri. Neden kaynaklanıyor, sorun nerede anlamak neredeyse imkânsız. Aslında bu tarz durumlarda yapılması gereken en doğru şey telefonu teknik servise göndermek. Ancak birkaç hafta beklemek yerine telefonu fabrika ayarlarına döndürerek sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Eğer gerçekten yazılımsal bir sorun varsa büyük ihtimalle çözülecektir.

Fabrika ayarlarına dönmek gerçekten de tüm verileri siliyor mu?

Yukarıdaki maddelerden biri, kişisel bilgilerinizi silmek için fabrika ayarlarına dönme işlemini yapabileceğinizi söylüyordu. Örneğin telefonunuzu bir başkasına vereceğiniz veya satacağınız zaman fabrika ayarlarına dönme işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem iOS cihazlar için nispeten güvenli olsa da Android cihazlar için net bir şey maalesef söyleyemiyoruz.

Daha önce telefon fabrika ayarları sıfırlama işlemi yapılan bazı Android telefonlarda, kısa mesajlar, e-posta gibi kişisel veriler gizlenmiş olarak ele geçirilmişti. Hatta ele geçirilen bilgiler arasında kredi kartı bilgileri bile vardı. Yani siz tüm bilgilerinizi sildiğinizi düşünürken, aslında bazı verileriniz saklanmaya devam ediyor. Telefon üreticileri güvenlik önlemlerini geliştirse de bu konuda Android cephesinden net bir açıklama gelmedi.

Telefonunuzu virüsten temizlemek veya depolama alanını temizlemek için fabrika ayarlarına dönme seçeneğini güvenle kullanabilirsiniz. Ancak telefonu satarken veya başkasına verirken bu seçeneği kullansanız bile, tüm kişisel verilerinizin silindiğinden emin olmanızda fayda var.