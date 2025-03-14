Siz göremeseniz bile milyonlarca mikroorganizma telefonunuzun içinde dolaşıyor. Ayrıca mikro tozlar da telefonunuzun hoparlöründe yer edinerek ses kalitesini düşürebiliyor. Peki hoparlörünüze zarar vermeden akıllı telefonunuzu nasıl temizleyebilirsiniz?

Muhtemelen telefonunuz, sahip olduğunuz en kirli şeylerden biri. Çoğu akıllı telefon ortalama bir klozetin içerdiğinden daha çok bakteri içeriyor. Bu yüzden telefonunuzun üstünde kir, toz veya benzeri bir kirlilik belirtisi görmeseniz dahi telefonunuzun temizliğine dikkat etmelisiniz.

Son zamanlarda telefonunuzun hoparlörlerinden gelen sesin azaldığını, kalitenin bozulduğunu fark ettiyseniz bunun sebebi az önce söylediğimiz kirlilikle aynı olabilir fakat endişelenmeye gerek yok, evde bulabileceğiniz malzemelerle telefonunuzun hoparlörlerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Hoparlör temizliğinde yumuşak fırça kullanmalısınız.

Öncelikle uyarımızı yapalım, telefonlarınızı temizlerken asla ama asla sıvı veya basınçlı hava kullanmayın.

Toz ve kir parçalarını telefonun önündeki hoparlörden temizlemenin en iyi yolu yumuşak dokulu bir fırça kullanmak. Buna en ideal örnek, kuru bir sulu boya fırçası diyebiliriz.

Fırçayı, hoparlör boyunca yavaş bir şekilde birkaç kez hareket ettirin. Aynı şekilde yumuşak fırçayı telefonun altındaki hoparlör delikleri için de kullanabilirsiniz.

Hoparlör temizliğinde kürdan kullanımına gelecek olursak.

Telefonunuzun hoparlör deliklerine küçük kir döküntüleri yerleştiyse bunları plastik veya tahta bir kürdan ile güçlü bir basınç uygulamadan yavaş bir şekilde deliklerin içine sokup tanecikler çıkana kadar yavaş yavaş kürdanı eğin.

Hoparlörlerin içine doğru asla güç uygulamayın aksi takdirde temizlemeye çalıştığınız hoparlörü tamamen kaybedebilirsiniz.

Hoparlör temizliğinde bant kullanımını da tercih edebilirsiniz.

Küçük bir bant, telefonunuzda hiçbir tortu bırakmayacaktır. Küçük bir parça bant kopardıktan sonra, telefonunuzun hoparlörüne yavaşça bastırın ve biraz bekledikten sonra çekin. Çok detaylı bir temizlik olmasa da hoparlörün önündeki tüm tozlar ve kirler banda yapışacaktır.

Bu içeriğimiz ilginizi çektiyse aşağıdakilere de göz atabilirsiniz: