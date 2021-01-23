Akıllı Telefonunuzu En Güvenli Şekilde Kullanma Yolları

En değerli bilgilerimizi saklayan akıllı telefonlarımızı farkında bile olmadığımız güvenlik açıkları ile kullanıyor olabiliriz. Siber güvenliğini en üst seviyede tutmak için her akıllı telefon kullanıcısının yapması gereken bazı işlemler, düzenlemesi gereken ayarlar ve dikkat etmesi gereken önemli noktalar var.

Facebook ve Google gibi büyük dijital şirketlerin giderek tekelleştiği günümüz dünyasında artık verilerimiz kolayca toplanıyor ve her zaman itiraf edilmese de üçüncü kişilerle paylaşıyor. Bir akıllı telefon kullanıcısı olarak tek endişe etmeniz gereken nokta kullandığınız mobil uygulamalar değil, aynı zamanda farklı yollarla akıllı telefon sisteminize girmeye çalışan ve dikkat etmezseniz bunu kolayca başaran sanal korsanlardır.

Sanal korsanlar yani hackerlar; kilitsiz bir telefona, ortak Wi-Fi ağına bağlanan bir cihaza hatta ortak alanda bulunan bir prizde şarj olan bir telefona bile sızabiliyorlar. Her akıllı telefon, tüm mal varlığımızı taşıyan bir cüzdan kadar iyi korunmalıdır. En üst seviyede akıllı telefon koruması için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar, yapmanız gereken işlemler ve düzenlemeniz gereken bazı ayarlar var.

Akıllı telefonları güvenli şekilde kullanma yöntemleri:

Halka açık Wi-Fi ağlarına dikkat edin.

Halka açık alanlarda telefonunuzu şarj etmeyin.

Signal ve benzeri sohbet uygulamalarını kullanın.

Akıllı telefon için ekran kilidi oluşturun.

Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini kapatın.

DuckDuckGo ve benzeri tarayıcıları kullanın.

Jailbreak ve root işlemlerinden kaçının.

Akıllı telefon yazılımını düzenli olarak güncelleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

Dosyalarınızı şifreleyin.

Arama koruma programlarını kullanın.

VPN kullanın.

Halka açık Wi-Fi ağlarına dikkat edin:

Wispotter ve benzeri halka açık Wi-Fi ağları oldukça çekici görünmekle beraber cihazınızı tüm tehditlere açık hale de getiriyorlar. Konu ile ilgili en temel öneri, halka açık Wi-Fi ağlarına hiçbir şekilde bağlanmamanızdır. Ancak mutlaka bağlanmanız gerekiyorsa buradaki tedbirleri dikkate alarak daha güvenli bir bağlantı sağlayabilirsiniz.

Halka açık alanlarda telefonunuzu şarj etmeyin:

İnanması güç olsa bile halka açık alandaki bir priz ya da havalimanı, alışveriş merkezi gibi alanlardaki şarj cihaz istasyonları ‘doğru’ bir şekilde kullanıldığı zaman cihazınızdaki tüm verileri kolayca aktarabilecek şekilde bir tasarıma sahiptir. Böyle bir riske girmemek için yanınızda her zaman güçlü bir powerbank taşımanızda yarar var.

Signal ve benzeri sohbet uygulamalarını kullanın:

Signal sohbet uygulaması, Elon Musk’ın bile güvenini kazanacak kadar yüksek güvenlik sunan bir uygulama. Signal yalnızca E2E uçtan uca koruma protokolü uygulamıyor, aynı zamanda meta verilerinizi de koruyor. Mobil uygulama mağazalarında Signal ve benzeri pek çok farklı yüksek güvenlikli sohbet uygulaması bulabilirsiniz.

Akıllı telefon için ekran kilidi oluşturun:

En temel akıllı telefon koruması cihaza bir yüz, parmak izi ya da şifre koruması atamaktır. Ancak 2017 yılında yayınlanan Pew Research Center raporuna göre akıllı telefon kullanıcılarının %30’u böyle bir koruma kullanmıyorlar. Kim bakacak benim telefonuma diye düşünebilirsiniz fakat olası bir çalıntı ya da kayıp durumunda korumasız bir telefonun tüm verilerinin açık hale geleceğini unutmayın.

Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini kapatın:

Samsung Ar-Ge Enstitüsü yapay zeka bilimcisi Somdip Dey, bir sanal korsanın kötü amaçlı bir yazılımı kolayca güvenilir bir cihaz olarak maskeyeleceğini ve siz daha ne olduğunu anlamadan cihazınızla bağlantı kurabileceğini, belirtiyor. Özellikle ilk kez bağlanma sırasında bağlanılan cihazdan emin olmak son derece önemli. Çünkü sık bağlanılan cihaz isimleri ile dikkat edilmediği zaman neredeyse aynı görünen kötü amaçlı yazılımlara yanlışlıkla bağlanmanız mümkün.

DuckDuckGo ve benzeri tarayıcıları kullanın:

DuckDuckGo, tıpkı Google gibi hem arama motoru hem de mobil ve masaüstü internet tarayıcısı hizmeti veriyor. DuckDuckGo’yu öne çıkaran özellik ise IP adreslerini, kişisel bilgileri, hesap giriş bilgilerini, kredi kartı bilgilerini kısaca hiçbir bilgiyi kaydetmiyor oluşu. Bağışlarla ayakta kalan sisteme benzer pek çok farklı tarayıcı ve arama motoru bulabilirsiniz.

Jailbreak ve Root işlemlerinden kaçının:

iOS işletim sistemine sahip iPhone’lara yapılan jailbreak işlemi ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yapılan root işlemi ile cihaz performansı artabilir ve farklı kaynaklardan mobil uygulamalar indirilebilir. Ancak bu durumda cihaz tamamen savunmasız hale geliyor. Yani jailbreak ve root yapmak yerine bir sanal korsana telefonu direkt olarak vermeniz daha kolay olur.

Akıllı telefon yazılımını düzenli olarak güncelleyin:

İster iOS ister Android işletim sistemine sahip olsun, akıllı telefon yazılımını güncel tutmak birinci önceliğiniz olmalıdır. Çünkü geliştiriciler her yeni güncelleme ile birlikte telefonu, yeni keşfedilen güvenlik tehditlerine karşı daha korumalı hale getirirler. Yalnızca akıllı telefonları değil; tüm yazılım, mobil uygulama ve cihazları en güncel versiyonu ile kullanmanız son derece önemlidir.

İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın:

Tüm sosyal medya platformlarının ve e-posta hizmetlerinin giriş yapma seçenekleri arasında iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneği vardır. İki faktörlü kimlik doğrulama ile olası bir hesap çalınması durumunda üçüncü tarafların hesabınıza giriş yapmasını telefonunuza gelen bir SMS, arama ya da ikincil e-posta adresinize gelen bir kod ile engelleyebilirsiniz.

Dosyalarınızı şifreleyin:

Bazı akıllı telefon modellerinin dosya yöneticilerinde yüklü olarak gelen dosya şifreleme özelliği vardır. Eğer cihazınızda bu özellik yoksa üçüncü taraf bir mobil uygulama kullanarak dosyalarınızı şifreleyebilirsiniz. Önemli dosyalarınızı şifreleyerek olası bir çalınma ya da kayıp durumunda telefonunuz açılsa bile şifreli dosyalar farklı kişilerin eline geçmeyecektir.

Arama koruma programlarını kullanın:

Telefonunuza gelen bir SMS ya da arama ile farkında olmadan bir kötü amaçlı yazılımın cihazınıza sızması ya da farklı bir dolandırma yönteminin uygulanması mümkün. Böyle bir durumun önüne geçmek için Burner ya da Firewall gibi daha profesyonel hizmetlerden yararlanabilir veya arayan kim hizmeti veren mobil uygulamaların temel hizmetlerini kullanabilirsiniz. Tanımadığınız numaraların sizi aramasını ya da SMS göndermesini otomatik olarak engelleyebileceğiniz pek çok farklı ücretsiz mobil uygulama var.

VPN kullanın:

VPN hizmetlerini kullanmak da sanal dünyada akıllı telefon korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Dilerseniz farklı VPN hizmetlerini, dilerseniz de Opera gibi kendine ait VPN hizmeti olan internet tarayıcılarını kullanabilirsiniz. Özellikle sanal bankacılık sırasında ya da halka açık bir Wi-Fi ağına bağlıyken mutlaka VPN kullanmanız öneriliyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber artan sanal tehditlere karşı cihazınızı en güvenli şekilde kullanmak için uygulayabileceğiniz bazı temel yöntemleri anlattık. Bu yöntemlerden yalnızca birkaç tanesini uygulamak bile olası tehditlerden en hasarsız şekilde kurtulmanızı sağlayacaktır.