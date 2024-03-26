Telegram, kullanıcıların para kazanmalarını sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Kazanılan para, sadece Telegram Premium'u ücretsiz hâle getirecek. Ancak para kazanma özelliği, büyük bir sorunla geldi.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak görülen Telegram, kullanıcıların para kazanmasını sağlayacak yeni bir sistem oluşturdu. Bu yeni sistem, beraberinde bazı güvenlik riskleri getiriyor olsa da kullanıcıların, aylık 5 dolar kazanmasını sağlayacak. Kazanılan bu para, Telegram Premium aboneliğinin ücretsiz hâle getirilmesini sağlayacak.

Telegram'ın para kazanma yöntemi, “Peer-to-Peer Login” (P2PL) olarak isimlendiriliyor. Telegram yönetimi, bu sisteme kaydolan kullanıcıların telefon numaralarını kullanarak, kendi maliyetini düşürüyor. Bunun karşılığında da kullanıcıya ödeme yapıyor.

Telegram, kullanıcıları mobil operatör gibi kullanacak!

Telegram'ın para kazandırma özelliği, en temelinde kullanıcıyı mobil operatör gibi kullanıyor. Bunun nasıl olduğunu hemen açıklayalım. Telegram uygulamasına giriş yapmak istediğinizde bir SMS ile doğrulama kodu almanız gerekir. İşte Telegram, bu SMS'leri para kazanma özelliğini aktif eden kullanıcı üzerinden gönderecek. Yani sizin verdiğiniz bir telefon numarasından, başka bir Telegram kullanıcısına SMS gidecek. Bu SMS'te, karşıdaki kullanıcının doğrulama kodu bulunacak.

Telegram'ın para kazanma özelliği böyle görünüyor:

Telegram tarafından yapılan açıklamalarda, bu sisteme katılacak kullanıcının Android telefon kullanması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca Telegram'ın para kazandıran özelliği, şimdilik isimleri açıklanmayan bazı ülkelerde kullanılabilir olacak. Ayrıca bu sistem, yine en azından şimdilik, tüm kullanıcılara açık değil. Telegram, bazı şanslı kullanıcılar ile bu sistemi deneyecek.

Haberimizin başında, bu özelliğin bazı güvenlik sorunlarıyla geldiğini aktarmıştık. Sisteme kayıt yaptıran kullanıcı, Telegram Premium aboneliğini ücretsiz kullanmak için telefon numarasını yüzlerce kişiyle paylaşmak zorunda kalacak. Üstelik Telegram, bunun riskli olduğunu kendisi de söylüyor. Ancak kullanıcı için hiçbir garanti verilmiyor. Yani tüm sorumluluk, kullanıcının kendisine bırakılıyor.