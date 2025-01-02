Temel Reis kamu malı oldu

Temel Reis'in ilk versiyonlarının telif hakları sona erdi. Kurgusal karakter, kamu malı hâline geldi. Ancak Temel Reis, bir süre ıspanak yiyemeyecek.

En çok da y kuşağı için vazgeçilmez çizgi film karakterleri arasında yer alan Temel Reis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk kez 1929 yılında hayatımıza giren Temel Reis'in tüm telif hakları sona erdi. Yani Temel Reis, artık kamu malı hâline gelmiş durumda.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yılın başında da dünyanın en popüler çizgi film karakterlerinden olan Mickey ile Minnie Mouse'un kamu malı hâline geldiğinden bahsetmiştik. Hatta bu gelişmenin hemen ardından, Mickey Mouse temalı ilk korku filmi için kollar sıvanmıştı. İşte bu durum, an itibarıyla Temel Reis için de geçerli.

Ama kamu malı hâline gelen Temel Reis, ıspanak yiyemeyecek

Kamu malı hâline gelen Temel Reis ile ilgili önemli bir husus var. Bu kurgusal karakterin ayrılmaz bir parçası olan ıspanak, şimdilik projelerde kullanılmayacak. Çünkü Temel Reis'in şimdilik ilk versiyonları kamu malı hâline geldi. Karakterimiz, 1932 yılı itibarıyla ıspanak yemeye başlamıştı. Geliştirici ve yapımcılar, telif sorunlarıyla uğraşmamak için ıspanak meselesine hiç girmeyeceklerdir.

Mickey ile Minnie Mouse'un kamu malı hâline gelişine ilişkin detaylar için:

Temel Reis'in kamu malı hâline gelişine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım telif haklarının kalkması, Temel Reis'i hangi projelerin merkezi hâline getirecek...