[Temmuz 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan gelecek ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

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Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 12 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Risk of Rain 2 gibi sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

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PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Tropico 6 and Tropico 6 Next Gen Edition (PS4, PS5)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Röki (PS4, PS5)

Source of Madness (PS4, PS5)

Cursed to Golf (PS4, PS5)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4, PS5)

Onee Chanbara ORIGIN (PS4)

Get Even (PS4)

Bomber Crew (PS4)

Space Crew: Legendary Edition (PS4)

Infinite Minigolf (PS4)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 21 Temmuz tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.