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[Temmuz 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

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PlayStation Plus'tan gelecek ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

[Temmuz 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

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Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 12 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Risk of Rain 2 gibi sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

İçerikten Görseller

[Temmuz 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
2

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

2

  • Risk of Rain 2 (PS4, PS5)
  • Tropico 6 and Tropico 6 Next Gen Edition (PS4, PS5)
  • Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)
  • Röki (PS4, PS5)
  • Source of Madness (PS4, PS5)
  • Cursed to Golf (PS4, PS5)
  • Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4, PS5)
  • Onee Chanbara ORIGIN (PS4)
  • Get Even (PS4)
  • Bomber Crew (PS4)
  • Space Crew: Legendary Edition (PS4)
  • Infinite Minigolf (PS4)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 21 Temmuz tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.

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