Tesla, 2019 4. Çeyrekte Teslimat Konusunda Tahminleri Aştı

Elektrik otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, 2019 yılının son çeyreğinde ne kadar araç üretimi ve teslimi yaptığını paylaştı. Şirket, yapılan tahminlerin ötesine geçerek iki ayrı rekora imza attı.

Elektrikli otomobil endüstrisinin önemli isimlerinden Tesla, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ne kadar araç ürettiğini ve teslim ettiğini paylaştı. Tesla’nın paylaştığı veriler, şirketten beklenen rakamlarla karşılaştırıldığında ortada çok büyük bir fark olduğu net bir şekilde görülebiliyor.

Tesla’nın paylaştığı verilere göre otomobil üreticisi, yalnızca dördüncü çeyrekte 112.000 araç teslimi gerçekleştirdi. Böylece şirket, bir önceki çeyrekten çok daha fazla araç teslimi yaptı. Tesla’nın 2019’un üçüncü çeyreğinde yaptığı araç teslim miktarı 97.000 olarak açıklanmıştı.

Tesla, hakkında yapılan tahminleri aştı:

Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına Tesla’nın en büyük önceliğini açıklamıştı. Musk, önceliğin envanterde bulunan her bir aracı teslim etmek olduğunu söylemiş ve bunu 2019'un sonuna kadar yapmaları gerektiğini eklemişti. Görünüşe göre bu hedef gayet ciddiye alındı.

Tesla hakkında yapılan önceki tahminlerde şirketin dördüncü çeyrekte 100.000 araç teslimatıyla yeni bir rekor kırması bekleniyordu fakat Tesla, bu beklentileri de aşarak yalnızca geçtiğimiz 3 ay içerisinde 112.000 teslimat gerçekleştirdi. Tesla’nın yeni rekorları yalnızca bundan ibaret de değildi.

Tesla, otomobil üretiminde de yeni bir rekor kırdı:

Elektrikli otomobil devi Tesla, paylaştığı verilerde 2019’un dördüncü çeyreğinde 104.891 araç ürettiğini belirtti. Böylece şirket, yalnızca araç teslimi rekorunu kırmakla kalmadı, üretim rekorunu da kırdı.

Tesla’nın açıkladığı iki veriyi yan yana koyacak olursak şirketin ürettiğinden fazlasını sattığını görebiliriz. Tesla, 104.891 araç üretmişken 112.000 araç teslimi gerçekleştirmiş. Yani arada 8.000 araçlık bir fark bulunuyor. Satışlarda en çok talep Model 3’ten yana oldu. Net rakamlar ise aşağıdaki şekilde: