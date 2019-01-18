Tesla, %7 Küçülmeye Gidiyor: Elon Musk Bu Kez Çaresiz

Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, geçen yıl ki fazla büyümenin sonuçlarını üzücü bir şekilde duyurdu. Bu sabah tüm Tesla çalışanlarına gönderdiği e-posta ile durumu açıklayan Musk, bunu yapmaya mecbur olduklarını ve çok üzgün olduklarını belirtti. Birçok personelin işten çıkarılması sonucu sadece çok önemli mühendislerle yola devam etmek zorunda olduklarını bu sabah tüm personelleriyle ve basınla paylaşmış oldu.

California merkezli Tesla, önümüzdeki yıl işletme maliyetlerini düşürmek ve aynı zamanda Model 3’ün üretimine odaklanmak için birçok önlem almaya başladı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Tesla’nın iş gücünü %7 oranında azalttığını açıklayan bir e-posta yazdı. Musk, bu e-postada firmanın araç satmasına yardımcı olan araç sahiplerini ödüllendiren referans sisteminin (aşağıda bulunan tweet) de sonlandırıldığını duyurdu.

Musk “Tam zamanlı çalışan personel sayısını %7 azaltmak zorunda kaldığımız için üzgünüz. Ekipte sadece en önemli mühendisleri tutmaktan başka çaremiz yok” açıklamasında bulundu.

“Model 3’ün üretim oranı arttırılırken ve mühendislik iyileştirmeleri yapılırken Tesla’nın bu hamleleri yapması gerekiyor. Model 3'ün standart halini 35.000 dolardan üretebilmek ve standart menzili (354 kilometre) elde etmek için bu ekonomik iyileştirmeler yapılmalı. Başka yol yok.”

Elon Musk’ın yayınlamış olduğu mektubun tam hali şu şekilde:

18 Ocak, 2019

Bu sabah, tüm Tesla çalışanlarına aşağıdaki e-posta gönderildi:

Hepimizin tecrübe ettiği gibi, geçen yıl Tesla tarihinin en zorlu yılıydı. Bununla birlikte tüm çabalarımızın bir sonucu olarak 2018 yılı, Tesla tarihindeki en başarılı yıl oldu. 2018 yılının son çeyreğinde, neredeyse 2017 yılındaki ürettiğimiz toplam araç kadar araç ürettik. Ayrıca ürettiğimiz Model 3, ABD'de 2018'in en çok satan lüks araç oldu. Gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü başarı, çok az kişinin düşündüğü bir şeydi.

Dünyadaki bütün yaşamlar için sürdürülebilir ulaşım ve enerjinin gelişimini hızlandırma amacımıza baktığımızda, arabalarımızı, bataryalarımızı ve güneş ürünlerimizi fosil yakıtlarla maliyet açısından rekabetçi hale getirmek için oldukça zorlu bir süreçle karşı karşıyayız. Bu konuda büyük ilerleme kaydetmiş olsak da ürünlerimiz birçok insan için hala çok pahalı. Tesla, 10 yıldır otomobil üretiyor ve ekonomik ve sürdürülebilir yönden ürün üretebilmek ve hayatta kalabilmek için diğer rakiplerimizden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde %4 kazanç elde ettik. Bu oran, çoğu standarda göre çok az olsa da Tesla'yı kurduğumuzdan bu yana en anlamlı kazançtı. Dördüncü çeyrekte ise bu rakamdan daha az bir kazanç elde ettik. Bu rakamlar araçların yüksek fiyatlı satılmasından kaynaklanıyor.

Mayıs ayından itibaren daha fazla müşteriye ulaşmamız gerekeceğinden, pazarlarda orta seviye Model 3 araçlarını sunmamız gerekecek. Ayrıca Model 3'ün daha ucuz seçenekli olan modellerini üretmemiz gerekiyor.

Bütün bu rakamlar ve veriler için sizden özür dilerim. Ancak tüm gerçekleri ve rakamları bildiğinizden emin olmak, önümüzdeki yolun ne kadar zorlu olduğunu anlamanızı istiyorum. Her zaman önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığımız için, bu zorluklar bizim için bir ilk olmayacak. Daha iyi iş ve yaşam dengesi sağlayabilen birçok şirket var, Uygun maliyetli ve temiz enerji ürünlerini üretebilmek, mutlaka aşırı çaba ve yaratıcılık gerektiriyor. Ancak geleceğimizin iyi olmasını sağlamak için bütün bunları başarmamız şarttır.

Yukarıda bahsettiğim açıklamaların bir sonucu olarak maalesef tam zamanlı personel sayımızı %7 düşürmekten başka bir seçeneğimiz yok. Geçen yıl %30 büyüdük, ancak bu destek verebileceğimizden çok daha fazla. Yalnızca en kritik mühendislerimizi elimizde tutacağız, Model 3 üretimini artırırken ve önümüzdeki aylarda birçok üretim mühendisliği geliştirmesi yaparken, Tesla'nın bu kesintileri yapması gerekecek. Tesla'nın standart Model 3 aracını 35 bin dolardan üretmek için gereken ekonomiyi elde etmek ve hala hayatta kalabilen bir şirket olabilmemiz için yüksek hacimli üretim kapasitelerimizi geliştirmek çok önemlidir. Bunun başka bir yolu yok.

İşten ayrılanlara, amacımıza ulaşmamız için yaptığınız her şey adına teşekkür ederim. Tesla'ya katkılarınızdan dolayı minnettarım. Siz olmasaydınız, bugün bu noktaya gelemezdik.

Geride kalan personelimiz için ileride birçok zorluk olsa da dünyadaki bütün şirketler arasındaki en heyecan verici yol haritasına sahip olduğumuza inanıyorum.

Sizinle birlikte çalışmaktan onur duyuyorum.

Her şey için teşekkürler.

Elon