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Tesla, Amasya’da Yepyeni Bir Supercharger Şarj İstasyonu Açtı!

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Tesla, Amasya’da 8 üniteli yepyeni bir Supercharger elektrikli araç şarj istasyonu açtığını açıkladı.

Tesla, Amasya’da Yepyeni Bir Supercharger Şarj İstasyonu Açtı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri konumundaki Tesla, Supercharger ismini verdiği şarj istasyonları konusunda Türkiye’ye de büyük yatırımlar yapıyordu. Son birkaç ayda çok sayıda yeni istasyonun kurulduğunu görmüştük. Son olarak Trabzon’da bir tane açıldığı açıklanmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde ise bir yeni istasyonun daha kurulduğu duyuruldu. Tesla’nın resmî şarj hesabı Tesla Charging tarafından yapılan paylaşıma göre Amasya’da yepyeni bir Supercharger istasyonu kuruldu.

8 ünite, 250 kW’a kadar güç

Resmi duyuruda paylaşılan bilgilere göre yeni istasyon, Amasya merkezde yer alan "7 Samsun Çorum Yolu Karamustafapaşa/Amasya 05302" adresinde hizmet vermeye başladı. Lokasyon tercihi, bölgedeki ana ulaşım akslarını kullanan sürücülere doğrudan erişim kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

İstasyonda teknik kapasite tarafında dikkat çeken detaylar mevcut. Tesis bünyesinde aynı anda hizmet verebilen 8 farklı ünite yer alıyor. Bu ünitelerin her biri 250 kW’a kadar güç çıkışı sunabiliyor. 250 kW güç seviyesi, modern elektrikli otomobillerin batarya mimarisine bağlı olarak yaklaşık 15 ila 20 dakikalık bir şarj süresinde yüzlerce kilometrelik menzil kazanmasını sağlıyor.

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