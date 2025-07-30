Tesla otomobillerde bulunan ambiyans aydınlatma sistemine müzik entegrasyonu özelliği geldi. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde ambiyans aydınlatma, çalan müziğin ritmine uygun şekilde çalışacak.

Türkiye'de de çok sevilen, dünyanın en popüler elektrikli otomobil markalarından Tesla'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, otomobillerinde bulunan ambiyans aydınlatma için yeni bir özellik geliştirdiğini duyurdu. "2025.26+" güncellemesi ile tüm Tesla'lara ulaşacak olan özellik, otomobilleri tabiri caizse pavyona dönüştürecek.

Tesla otomobillerde bulunan Light Sync isimli özellik, otomobildeki ambiyans aydınlatma sisteminin özelleştirilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, otomobillerindeki yazılım desteği ile ambiyans aydınlatmayı diledikleri gibi ayarlayabiliyorlar. İşte 2025.26+ ile kullanıma sunulan yeni özellik, ambiyans aydınlatma ile müzik sistemi arasında entegrasyon sağlıyor. Yani ambiyans aydınlatma, müziğin ritmine göre çalışacak.

Tesla'nın yeni ambiyans aydınlatma özelliği işte böyle çalışacak:

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Tesla'nın yeni özelliği, otomobillere hoş bir hava katacak. En azından bazı sürücüler için. Peki bu özelliği kullanmak isteyen bir kullanıcının ne yapması gerekecek?

Tesla ambiyans aydınlatma müziğe nasıl entegre edilir?

Adım #1: " Toybox "ı açın.

" "ı açın. Adım #2: " Light Sync " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #3: " Sync Accent Lights " bölümünü bulun.

" " bölümünü bulun. Adım #4: "Music" seçeneğini etkinleştirin.