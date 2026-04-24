Tesla, direksiyon ve pedalları bulunmayan otonom aracı Cybercab için seri üretime başladı. Gigafactory Texas’ta üretim hattından kendi kendine çıkan araç, şirketin robotaksi hedefinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Tesla’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Cybercab modeli için beklenen gelişme yaşandı. Şirketin direksiyon ve pedal olmadan tasarladığı otonom aracı, artık yalnızca fütüristik bir konsept olmaktan çıktı ve üretim hattına girdi.

Tesla tarafından paylaşılan yeni görüntülerde Cybercab’in Gigafactory Texas’taki üretim hattından kendi kendine çıktığı görülüyor. Yani araç, daha fabrikadan çıkarken bile Tesla’nın bu modelle neyi hedeflediğini açıkça gösteriyor: Sürücüye ihtiyaç duymayan bir ulaşım deneyimi.

Cybercab, Tesla’nın robotaksi hayalindeki en önemli parçalardan biri

Cybercab’i özel kılan şey sadece elektrikli olması değil. Araçta bildiğimiz anlamda bir sürücü alanı yok. Direksiyon yok, pedal yok, klasik kokpit düzeni yok. Tesla bu modeli baştan sona otonom sürüş için geliştirdi.

Bu yüzden Cybercab’i “satın alıp garaja koyacağınız sıradan bir Tesla” gibi düşünmemek gerekiyor. Şirketin asıl hedefi, bu aracı gelecekte robotaksi hizmetlerinde kullanmak. Yani uygulamadan çağırdığınız, sizi alıp gideceğiniz yere kendi kendine götüren bir Tesla’dan bahsediyoruz.

Paylaşılan videonun en dikkat çekici kısmı da tam olarak burası. Cybercab, üretim hattından bir çalışan tarafından sürülerek değil, otonom şekilde ayrılıyor. Elbette bu, Cybercab’in yarın tüm dünyada yollara çıkacağı anlamına gelmiyor. Direksiyonsuz ve pedalsız bir aracın trafiğe çıkabilmesi için ciddi yasal onay süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Üstelik her ülkenin, hatta ABD’deki her eyaletin bu konudaki kuralları farklı.

Asıl soru şu: Cybercab yollara ne zaman çıkacak?

Tesla için üretime başlamak çok önemli bir eşik. Ancak Cybercab’in gerçekten hayatımıza girmesi için sadece fabrikadan çıkması yetmeyecek. Aracın yoğun trafikte, farklı hava koşullarında ve gerçek kullanıcı senaryolarında güvenli olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Buna rağmen Tesla’nın bu adımı otomotiv sektörü için oldukça önemli. Çünkü Cybercab, otomobil sahipliği fikrini ikinci plana atıp doğrudan sürücüsüz ulaşım hizmeti fikrini öne çıkarıyor. Başka bir deyişle Tesla, “gelecekte herkesin arabası olacak” demekten çok “gelecekte araba çağırmak yeterli olacak” demeye çalışıyor.

Tesla’nın Cybercab için daha önce dile getirdiği en iddialı noktalardan biri de fiyat tarafıydı. Aracın 30 bin doların altında bir maliyetle sunulması hedefleniyor. Bu da Tesla’nın Cybercab’i yüksek adetli üretime uygun, daha ulaşılabilir bir otonom araç olarak konumlandırmak istediğini gösteriyor.